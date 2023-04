Laskavá úpornost a otevřené hranice

Město Ostrov na Karlovarsku leží v kraji, o němž se většinou informuje jako o místě, které potřebuje pomoc státu. Město, které po válce silně poznamenalo vyhnání většiny německy mluvících obyvatel a uran v nedalekých dolech sem místo nich přivedl horníky do nově vystavěného sídliště, však skrývá i jeden novodobý poklad. Stojí tu gymnázium, kam už roky míří známí a slavní hosté z celé země na debaty a přednášky – a z gymnázia zase co chvílí odjíždějí studenti za hranice kraje i státu ohromovat na znalostních soutěžích svými vědomostmi a nadšením pro poznání a časem zaujímají důležitá místa ve společnosti i vědě. „Žáci tu dostávají dobré podmínky pro rozvinutí toho, co v nich je. Je to příklad dobře fungující školy,“ zhodnotil ostrovské gymnázium nedávno prezident Petr Pavel, jeden z dlouhé řady účastníků zmíněných debat.

Studenti na chodbách školy v posledním březnovém týdnu s prezidentovým hodnocením souhlasí a náklonnost ke své škole vysvětlují jednoduchými slovy: je tu prý všechno založeno na přátelské atmosféře a skutečně dobrých učitelích. V rozhovorech velmi často padají jména dvou výrazných pedagogů, kteří se žákům zapsali do života: učitel společenských věd a historie Ivan Machek a učitel chemie a biologie Vladimír Vít. Jak takový dobrý učitel, který zaujme studenty a umí budovat dobrou pověst školy, vypadá a co umí?