Jiří Drahoš
18 článků
Politika10 minut
Pěstovat ducha protestu
Češi vymýšlejí, jak změnit atmosféru ve společnosti rozdělené prezidentskou volbou
Silvie Lauder, Andrea Procházková, foto: Matěj Stránský3. 2. 2018
Je to jako když vás podporuje Gott, pane prezidente?
Marek Švehla24. 1. 2018
Politika13 minut
K nikomu zády
S Jiřím Drahošem na cestě zemí před druhým kolem
Ivana Svobodová, foto: Milan Jaroš20. 1. 2018
Sám v Lánech
Prezident si připravoval nové trumfy a stáhl se do svého oblíbeného zámku
Ondřej Kundra, foto: Milan Jaroš20. 1. 2018
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Politika17 minut
Jiří Drahoš: Musíte se nad to povznést
S kandidátem na prezidenta o tom, jak chce změnit Českou republiku
Erik Tabery, foto: Matěj Stránský20. 1. 2018
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Společnost13 minut
Signály Jiřího Drahoše
Co nabízí v boji se Zemanem dosavadní lídr průzkumů
Ondřej Kundra, foto: Milan Jaroš9. 12. 2017