Jazyk
62 článků
Téma15 minut
Čeština je meh
Učitelé si pořizují slovníky, aby rozuměli studentům
Jiří Sobota21. 1. 2024
Téma3 minuty
Vážení cestující
Čeština hledá svou genderově citlivější podobu
Pavel Turek23. 10. 2022
Agenda2 minuty
Dvojí pardon
Kateřina Šafaříková14. 8. 2022
Na shledanou, nebo nashledanou?
Hana Vařáková28. 5. 2022
Virální video neboli virál
Hana Vařáková15. 5. 2022
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Kyjev, nebo Kyjiv?
Hana Vařáková17. 4. 2022
Vytyčit, nebo vytýčit?
Hana Vařáková10. 4. 2022
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Bydlím na Břevnově, nebo v Břevnově?
Hana Vařáková13. 3. 2022
Maková panenka a jiné bytosti
Hana Vařáková27. 2. 2022
Pravidlo čtvrtého pádu
Hana Vařáková13. 2. 2022
O tchyních
Hana Vařáková6. 2. 2022
O číslovkách
Hana Vařáková16. 1. 2022
Být rád za něco
Hana Vařáková9. 1. 2022