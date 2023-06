Změna po dvanácti letech. Petr Dvořák končí ve vedení ČT

Geoffrey Hinton

Druhý mandát generálního ředitele České televize Petra Dvořáka vyprší na konci září a volba jeho nástupce (či Dvořákova druhá obhajoba) je tak již nějaký čas v plném proudu. Klání vyvrcholilo dneškem, kdy radní ČT nového šéfa veřejnoprávní televize vybírali v tajné a přímé volbě. Z té v prvním kole vzešli dva kandidáti: zmíněný Petr Dvořák, který získal 5 hlasů, a ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, kterému dali radní dokonce 8 hlasů. Na třetím nepostupovém místě pak skončil bývalý ředitel Primy Martin Konrád s jedním hlasem a producent Jan Štern s manažerem Pavlem Hřídelem skončili oba bez jediného hlasu.

Autor: Milan Jaroš

Samotné volbě předcházely desetiminutové projevy jednotlivých kandidátů a následné dotazy radních. Ti se nejčastěji ptali na budoucnost sportovního kanálu ČT sport, na výši koncesionářských poplatků či na to, jak silná má být vazba mezi ČT a Českým rozhlasem. V pořadí, které určil los, šel jako první symbolicky stávající ředitel Dvořák, který svůj případný třetí mandát zarámoval jako „dokončení své práce“.

„Moje sebevědomí po projevech nekleslo,“ shrnul před prvním hlasováním své pocity Jan Souček, v pořadí druhý řečník a jak se později ukáže, vedle Dvořáka i druhý postupující. Ten v představování své vize mimo jiné zmínil, že by ČT měla pracovat s tím, že v Česku existuje skupina 20 procent obyvatel, kteří podle něj mají pocit, že je média veřejné služby opomíjí a neoslovují je tématy, kterými „oni žijí“. Na dotaz jednoho z radních, politologa Ladislava Mrklase, pak upřesnil, že se jim lze přiblížit nikoliv skrze zpravodajské pokrytí (které podle něj témata oněch 20 procent nezanedbává), ale skrze dokumentaristiku a publicistiku. „Proč se lidé cítí být opomíjení, proč se nedostavují výsledky ve školství,“ vypočítává.

Autor: Milan Jaroš

Kolem čtvrt na tři pak přišlo zmíněné první kolo. Přímo v místnosti byla připravena plenta, za kterou radní v abecedním pořadí odcházeli hlasovat. To samé se opakovalo i v kole druhém s tím rozdílem, že uchazeči o post generálního ředitele už žádné projevy neměli, a ve čtvrt na čtyři hlásil předseda volební komise Ladislav Mrklas výsledky: Jan Souček 9 hlasů a Petr Dvořák 6 hlasů.

Autor: Milan Jaroš

Oběma tedy oproti prvnímu kolu přibylo po jednom hlase: jeden po vypadnuvším Konrádovi, druhý pak nejspíš (volba je tajná) patřil tomu, jehož hlas byl v prvním kole označen za neplatný. Hřiště již bylo každopádně vykolíkované: z 15 radních se pro jednoho z kandidátů ve druhém kole rozhodl každý.

Třetí kolo už jméno nového generálního ředitele přineslo – část radních původně hlasujících pro Dvořáka se nakonec rozhodla dát hlas Součkovi, který se poměrem 11:4 od 1. října stane novým šéfem televize. Co se stalo? Z debat s aktéry mimo záznam se nabízí vysvětlení, že se část radních mohla obávat toho, že se volba protáhne na týdny, možná měsíce s tím, že části z nich mezitím vyprší mandát – a místo protahování volby se mezi druhým a třetím kolem přiklonili k tomu, kdo měl více hlasů: tedy k Janu Součkovi. František Trojan

Novým ředitelem České televize je Jan Souček, který doposud vedl její brněnské studio. Ve druhém kole volby dostal jedenáct hlasů a o sedm porazil dosavadního ředitele Petra Dvořáka. Funkce se má ujmout 1. října.

