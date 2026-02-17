Výbor jedná o tom, zda doporučí vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Sněmovní mandátový a imunitní výbor jedná dopoledne o tom, zda doporučí Sněmovně vydat k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu dolní komory Tomia Okamury (SPD). Očekává se, že výbor tentokrát navrhne, aby Sněmovna soudním žádostem nevyhověla. Poslanecké plénum by o nich mohlo hlasovat 5. března. Poslanec ANO Pavel Růžička řekl při příchodu novinářům, že bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Podle Karla Dvořáka (STAN) důvody pro Babišovo a Okamurovo nevydání neexistují.
"Zatím jsem neslyšel žádné důvody pro to, proč by neměli být postaveni před nezávislý soud, aby o jejich vině, nebo nevině rozhodl," uvedl Dvořák. Chtěl by, jak podotkl, znát argumenty pro to, aby dolní komora soudním žádostem nevyhověla. "Obávám se, že tomu tak bohužel nebude, protože jsme svědky toho, že zde funguje koalice, které říkáme koalice pro nevydávání Andreje Babiše a Tomia Okamury," řekl Dvořák.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.