Vrchní soud zřejmě zrušil osvobozující rozsudek v případu Čapí hnízdo. Čeká Babiše další proces?

Vrchní soud rozhodl o odvolání v případu Čapí hnízdo. Učinil tak v neveřejném řízení a nesdělil, jak rozhodl. „V neveřejném zasedání odvolací senát rozhodl usnesením, které bude nyní písemně vyhotoveno a následně rozesláno procesním stranám. Vzhledem ke složitosti věci, jejíž spis čítá přes 36 tisíc stran, nelze písemné vyhotovení rozhodnutí očekávat dříve než za měsíc,“ sdělila mluvčí soudu Kateřina Kolářová s tím, že nebude věc komentovat, dokud informaci o verdiktu neobdrží žaloba a obhájci Andreje Babiše a Jany Nagyové.

Co si pod tím představit? Podle expertů neveřejné jednání mohlo vést teoreticky k dvěma verdiktům. Prvním a málo pravděpodobným je, že by soud po neveřejném projednání sporných právních formalit nařídil veřejné odvolací řízení – ale to by s největší pravděpodobností oznámil okamžitě po jednání, což se nestalo. Takže je skoro jisté, že bude případ vrácen senátu soudce Jana Šotta z pražského městského soudu a budeme svědky nového procesu. Šott a jeho senát se při něm bude muset řídit názorem odvolacího Vrchního soudu a hodnotit důkazy v případu Čapí hnízdo podle jeho not.

Vrácení případu není velkým překvapením. Šott vedl sice proces férově a navýsost pečlivě, předložené důkazy ale – opět podle právních expertů – dávaly šanci na osvobození či odsouzení padesát na padesát. Městský soud měl na věc právní názor, vrchní soud má zřejmě jiný; a ten bude směrodatný. Neznamená to automaticky vidinu odsouzení Babiše a Nagyové, ale nutnost nového úhlu pohledu na předložená fakta a indicie v celém komplikovaném kontextu.

Zdůvodnění osvobozujícího verdiktu postavil před osmi měsíci pražský městský soud především na výpovědi svědka Jana Bareše. Ten před soudem zpochybnil linku, která je klíčová pro prokázání úmyslu získat podvodem padesátimilionovou dotaci. Zjednodušeně řečeno: žaloba tvrdila, že Andrej Babiš a Jana Nagyová se rozhodli, že na Čapí hnízdo získají dotaci, a kvůli tomu ho vyvedli z Agrofertu, který neměl na podporu šanci. Proto vytvořili malý podnik s úmyslem dotaci získat.

Bareš podle rozhodnutí senátu soudce Šotta svou výpovědí vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály nějakou roli při rozhodování, že se Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. Babiš mu prý řekl, že chce Čapí hnízdo osamostatnit kvůli podnikání jeho rodiny - a že má zájem v přestavbě pokračovat, i kdyby společnost dotaci nezískala. Soudce zhodnotil Barešovu svědeckou výpověď jako „logickou, přesvědčivou, podrobnou, konzistentní a zcela věrohodnou“.

Žalobce Šaroch ale řadou nepřímých indicií tuto verzi vyvracel už během procesu a v Respektu jsme o tom psali: Jaký mělo smysl předávat „na zaučení“ v byznysu naprosto nezkušeným rodinným příslušníkům projekt, který byl podle názoru představitelů Agrofertu rizikový a nerentabilní a bez zásadní podpory Agrofertu neměl šanci na úspěch? A proč by se měl na Čapím hnízdu učit podnikání syn Andrej, který v tu dobu toužil být pilotem a absolvoval dlouhodobé školení v USA? V podstatě všichni svědci navíc potvrdili, že „podnikání“ Čapího hnízda vedl od počátku až do konce Andrej Babiš. Rozhodoval naprosto o všem.

Podobných sporných důkazů a indicií a možného různého právního pohledu na jejich výklad bylo v procesu opravdu víc než dost. Pokud Vrchní soud vrací věc k novému projednání, není to zpochybnění práce senátu nižšího soudu, ale jiný právní přístup k věci.

Jaký, to se dozvíme teprve z písemného vyhotovení verdiktu vrchního soudu. S největší pravděpodobností nás - nejspíš až po Novém roce - čeká nový proces s obžalovaným Andrejem Babišem.

