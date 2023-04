Konkurence v Agrofertu, pravý vlastník akcií. Proč se Šaroch odvolává v kauze Čapí hnízdo

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Státní zástupce Jaroslav Šaroch obdržel od pražského městského soudu písemný rozsudek a jeho zdůvodnění v případu Čapí hnízdo - a oznámil, že se proti němu odvolá. Zároveň si vyžádal prodloužení termínu odvolání, protože zdůvodnění rozsudku má několik set stran. Písemné odvolání by měl poslat na počátku května.

Podle čtvrtečního vyjádření Aleše Cimbaly mluvčího pražského městského státního zastupitelství, kam Šaroch patří, by mohlo odvolání směřovat proti třem argumentům, které uvedl soudní senát jako podstatná pro osvobození Andreje Babiše a Jany Nagyové. Podle soudce Jana Šotta byl klíčovým svědkem Jan Bareš. Státní zástupci mají podle Aleše Cimbaly za to, že svědek sice potvrdil zájem rodinných příslušníků obžalovaného Babiše na Čapím hnízdu podnikat - tedy podpořil tvrzení Babiše a Nagyové, že firmu vyvedli z holdingu Agrofert kvůli podnikání Babišových dětí a manželky, nikoli kvůli podvodnému získání dotace.

Bareš ale také odsvědčil, že s návrhem získat dotaci na „malou firmu“ přišla Jana Nagyová. A padesátimilionová dotace, kterou by velký Agrofert nedostal, byla podle státních zástupců skutečným důvodem podezřelého způsobu vyvedení farmy z Agrofertu. Nikoli tedy podnikání Babišových příbuzných, kteří měli na rekonstrukci a provoz Čapího hnízda jen minimální vliv.

Dalším důvodem odvolání by mohlo být konstatování soudu, že akcie Čapího hnízda, které měl vlastnit Andrej Babiš mladší (ten popřel, že by o vlastnictví věděl), mohl ve skutečnosti vlastnit jeho otec. Tím, že v žádosti o padesátimilionovou dotaci bylo uvedeno, že žádný z vlastníků Čapího hnízda nepodniká, by pak byl spáchán podvod, protože Andrej Babiš starší v roce 2008 mimo jakoukoli pochybnost podnikal.

Žalobce se bude podle Cimbaly také snažit „rozbít“ tvrzení obhajoby, které soud přijal, tedy že Čapí hnízdo mělo podle evropských zákonů právo na dotaci z pohledu konkurenčního prostředí. Čapí hnízdo by nemohlo dotaci dostat, kdyby bylo „personálně“ nebo „firemně“ propojeno s podobnými projekty. Vzhledem k tomu, že do impéria Babišova Agrofertu patřily dva další podniky poskytující ubytovací a restaurační služby, nemělo Čapí hnízdo podle obžaloby na dotaci nárok. Obhájci však soud přesvědčili, že nešlo o „konkurenci na stejném trhu“ a dotace byla oprávněná. Tahle část rozsudku je přitom komplikovaná a pro laika nesrozumitelná, evropské právo dává velký prostor, jak podmínku „konkurence“ vykládat.

O tom, jak důkazy, svědectví a znalecké posudky o zmíněných věcech porušují, nebo naopak doplňují řadu nepřímých indicií, které měly usvědčit Andreje Babiše a Janu Nagyovou, se vedly velké debaty už u soudu. A naprosto otevřený je i odhad expertů, jak se ke zmíněným výkladům postaví odvolací vrchní soud. Jaroslav Spurný

Jihočeští hygienici loni zaznamenali 529 případů lymeské boreliózy a 130 případů klíšťové encefalitidy. Je to nejvíce za poslední tři roky. Kancelář prezidenta republiky vypověděla smlouvu advokátovi Marku Nespalovi, který v minulosti zastupoval Miloše Zemana v řadě soudních pří a vypracovával jeho trestní oznámení, například na lékaře pražské Vojenské nemocnice. Meziroční míra inflace v březnu dosáhla rovných 15 procent, což je o1,7 procentního bodu méně než v únoru, ale stále zhruba dvakrát vyšší než v zemích eurozóny. Ministerstvo obrany oznámilo, že počátkem dubna se ve Washingtonu uskutečnila další úspěšná jednání o podmínkách možného pořízení letounů F-35. Ministerstvo obrany musí předložit vládě návrh na koupi strojů do 1. října. Podle německého kancléře Olafa Scholze by se v sobotu měly definitivně uzavřít poslední tři tamní funkční jaderné elektrárny. Vláda odmítla požadavek opozice na prodloužení jejich provozu, ale o věci se vede stále velká debata. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v březnu podle Českého statistického úřadu meziročně stouply až o 23,5 procenta. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly dochází k „masivnímu porušování potravinového práva i zákona na ochranu spotřebitele“. „A to včetně nekalých obchodních praktik,“ upozornil ministr na tiskové konferenci. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další lidi v kauze Dozimetr. Stíhání se podle médií nově týká zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Podle neoficiálních informací jsou nově obviněnými bývalý náměstek ředitele VZP Tomáš Knížek, exposlanec ODS Marek Šnajdr a bývalý ředitel technické podpory VZP Josef Listík. Soud v nizozemském Haagu nařídil v arbitráži Rusku zaplatit kompenzaci pět miliard dolarů za to, že v roce 2014 na Krymu nezákonně vyvlastnilo majetek ukrajinské státní plynárenské firmy Naftogaz. Nejvyšší státní zastupitelství podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v případu chlapce, který po operaci v Pardubické nemocnici zůstal bdělém kómatu. Ruské jednotky blokují cesty do Bachmutu, ukrajinské síly odřízly od posil a zbavily je možnosti ústupu, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Kyjev na něj zatím nereagoval. Nová sada amerických zpravodajských dokumentů, která byla nalezena na internetu, odhaluje podrobnosti o sporech mezi ruskými činiteli v souvislosti s válkou proti Ukrajině. Mimořádné valorizace důchodů by nově neměly mít vliv na další řádná zvyšování penzí, řekl po jednání se zástupci SPD ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Norsko oznámilo, že vyhostí 15 ruských diplomatů, kteří podle něj ve skutečnosti pracovali pro rozvědku. Konec týdne proprší, na horách připadne sníh. Průměr nejvyšších denních teplot se bude do soboty pohybovat kolem osmi stupňů Celsia, v neděli se mírně oteplí.

