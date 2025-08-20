0:00
16:00
Soud

Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Babišovi. Soudce musí zrušit osvobozující rozsudek

Vrchní soud v Praze vypracoval písemné rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, ve které je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho poradkyně a europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Spis odeslal pražskému městskému soudu, který ho nyní rozesílá stranám řízení. Informaci z justiční databáze dnes ČTK potvrdila mluvčí městského soudu Barbora Bílková. Na začátku října se konají sněmovní volby, pokud v nich Babiš získá mandát, bude muset soud žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.

"Mohu potvrdit, že včerejšího dne (v úterý) byl spis společně s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze vrácen Městskému soudu v Praze. Spis byl předložen předsedovi senátu, který prostuduje odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu a v závislosti na jeho obsahu bude ve věci činit další procesní úkony, jež nicméně v této chvíli nelze presumovat. Usnesení vrchního soudu je taktéž v současné době rozesíláno stranám řízení," sdělila ČTK Bílková. Podle serveru Seznam Zprávy stihl odvolací senát rozhodnutí vypracovat ještě před skončením lhůty, kterou měl stanovenou ke konci srpna.

Vrchní soud v červnu zrušil osvobozující verdikt nad Babišem i Nagyovou, rozhodl, že oba naplnili svým jednáním skutkovou podstatu zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Svým právním názorem pražský městský soud zavázal. Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové. Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem nadcházejících sněmovních voleb, Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne.

Prezident Petr Pavel v červnu v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že chce v kauze Čapí hnízdo vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by Babiše po volbách případně jmenoval premiérem. Tehdy ale předpokládal, že soud rozhodne do voleb. čtk, ok

