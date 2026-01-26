Vláda dnes pošle poslancům návrh rozpočtu, přidáno dostanou lidé z veřejného sektoru
Návrh letošního státního rozpočtu by dnes měla schválit vláda Andreje Babiše (ANO). Kabinet na zákonu pracuje od svého prosincového nástupu, ve Sněmovně předtím odmítl návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) pak také kabinetu předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Před jednáním kabinetu jako obvykle zasedne koaliční rada.
Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun. Sněmovna loni odmítla návrh bývalé koalice s deficitem 286 miliard, podle nové většiny v něm chyběly výdaje za zhruba 96 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v minulosti uvedla, že bude obtížné zajistit deficit pod 300 miliardami korun.
Podle návrhu nařízení o platech vzrostou nepedagogům ve školách, zaměstnancům v kultuře či úředníkům tarify o devět procent a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta.
Koaliční rada by se mohla zabývat stanoviskem ministerstva zahraničí ohledně pozvánky pro ČR do Rady míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Tématem by mohli být i noví velvyslanci. Podle serveru Seznam Zprávy chce kabinet zrušit vyslání velvyslanců, které schválila vláda Petra Fialy (ODS) a podepsal prezident Petr Pavel.
Kabinet se pak bude zabývat i úpravou pravidel pro sestavování rozpočtu, dále rozpočtem Státního fondu podpory investic, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního zemědělského intervenčního fondu či dotačními programy v zemědělství.
Na programu by měla mít vláda také informaci o odchodu Nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče z funkce, skončit by měl ke konci ledna. Vláda se vrátí k projednávání návrhu zákona o ekodesignu výrobků, který má zajistit, že zboží nabízené na českém trhu bude v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Kabinet se pak pravděpodobně rozhodne nevstupovat do řízení u Ústavním soudu, kde skupina senátorů navrhuje, aby soud zrušil krácení odměn u politiků, kteří paralelně působí v obecních a krajských samosprávách. Vláda projedná i dar hasičům v Severní Makedonii.
čtk, tb