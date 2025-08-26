Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky Lisu Cook
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvolat z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cook kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Trump to oznámil v pondělí večer prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cook, již zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Cook později prohlásila, že odstoupit nehodlá.
První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, píše Reuters.
"Prezident Trump mě údajně vyhodil 'z pádného důvodu', ačkoli podle zákona žádný důvod neexistuje a nemá k tomu žádnou pravomoc," uvedla v prohlášení zaslaném e-mailem o několik hodin později prostřednictvím advokátní kanceláře. "Budu i nadále vykonávat své povinnosti a pomáhat americké ekonomice... Neodstoupím," prohlásila.
Podle jejího právníka se Trumpův nárok neopírá o řádný proces, základ či právní autoritu. "Podnikneme veškeré nutné kroky, abychom tomuto pokusu o právní postup zabránili," uvedl.
Trump vyzval Cook k rezignaci minulou středu po zveřejnění dopisu šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho, v němž naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby Cook prošetřilo kvůli možnému hypotečnímu podvodu, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky. Cook, kterou do Rady guvernérů Fedu jmenoval v roce 2022 Trumpův předchůdce Joe Biden, má teprve poskytnout podrobné informace k dotyčným transakcím.
Ačkoli je funkční období guvernérů Fedu nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta, v případě Cook až do roku 2038, zákon o centrální bance umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra "z pádného důvodu", píše agentura Reuters. Američtí prezidenti však tuto stránku zákona nikdy netestovali a zvláště od 70. let minulého století většinou drželi od Fedu ruce pryč, aby zaručili důvěru nezávislost americké měnové politiky, připomíná Reuters.
Mohlo by vás zaujmout:
Jak Donald Trump vytváří svět podle vlastních představ
Vzhledem k bezprecedentní povaze celé věci není podle Reuters jasné, jak se bude vyvíjet dál. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem.
Trump dlouhodobě prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. K 8. srpnu předčasně rezignovala členka rady Adriana Kugler, ač jí mandát končil až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že její rezignaci považuje za příjemné překvapení, a na její místo dočasně jmenoval svého ekonomického poradce Stephena Mirana.
Už během svého prvního prezidentského mandátu Trump jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowman. Nahrazením Cook by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem. Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září. čtk, per