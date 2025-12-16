Koalice schválí ve sněmovně zastavení růstu odvodů živnostníků po Novém roce
Koalice schválí ve Sněmovně zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků po Novém roce, uvedla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní sice živnostníci budou muset platit před účinností zákona zvýšené zálohy, zpětně se jim ale vrátí jako přeplatek. Zastavení růstu odvodů bude pro živnostníky znamenat průměrnou úsporu 715 korun měsíčně, uvedla ministryně.
Návrh na zastavení růstu odvodů předložili koaliční poslanci, předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se k němu minulý týden postavila negativně. Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, by podle předlohy zůstal pro příští rok na letošní úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona vzroste o pět procentních bodů.
"Živnostníci budou muset zaplatit vyšší zálohy, ale po účinnosti zákona se zpětně stanou přeplatkem, který jim bude vrácen," řekla Schillerová. Podle ní se po schválení zákona zvýší pojistné jen o pravidelnou valorizaci, ale nebude se zvyšovat vyměřovací základ, jak navrhla předchozí vláda v konsolidačním balíčku.
Fialův kabinet na svém posledním jednání minulý týden přijal k návrhu negativní stanovisko, které ale není pro hlasování poslanců závazné. Minulá vláda svůj postoj zdůvodňovala zkušenostmi s tím, že do důchodového věku a penzijního systému přicházejí první generace polistopadových drobných podnikatelů, kteří platili nejnižší možné odvody, často jsou překvapeni nízkou penzí a žádají o sociální dávky.
Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že podle občanských demokratů by měla být zátěž živnostníků co nejmenší. "Vláda ale zároveň musí říct, jakým způsobem nahradí finanční prostředky v rozpočtu, a to zatím neudělala," řekl. Poukazoval také na výši budoucích penzí živnostníků. čtk