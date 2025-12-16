Platby za POZE se přesunou na stát, elektřina zlevní
Stát v příštím roce převezme veškeré financování podporovaných zdrojů energie (POZE). Státní rozpočet pro rok 2026 to nově zatíží dalšími zhruba 17 miliardami Kč, celkově tak stát za poplatky dá více než 41 miliard Kč. Schválila to vláda, která tím chce snížit regulované ceny elektřiny.
Domácnostem by toto opatření mělo regulovanou část energií oproti letošku snížit o více než 15 procent, firmám ještě výrazněji. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dosud bylo financování POZE rozděleno mezi stát a odběratele. Většina odběratelů by tak měla v příštím roce za elektřinu oproti letošnímu roku ušetřit. Kromě regulované části ceny elektřiny totiž postupně klesá i část ceny, kterou určují obchodníci.
"Vychází to vstříc především volání českého průmyslu, který potřebuje srovnat svou konkurenční pozici především s Německem, kde stejné opatření již platí. A uvítají jej i české domácnosti, které tím ušetří cca 600 Kč za MWh včetně DPH, což představuje zhruba deset procent celkové ceny," komentoval rozhodnutí analytik ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
Jakou dobrou zprávu pro všechny odběratele elektřiny hodnotí rozhodnutí také ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer. "Je výborná především pro ty, kteří mají vysoký odběr, tedy pro odběratele s přímotopy a tepelnými čerpadly ve větších objektech. Bude to mít pozitivní vliv i na citlivé energeticky náročné průmyslové odběratele," vysvětlil. Energeticky náročným provozům však pouze tato úleva nebude podle Macenauera stačit. "Mnoho zemí náklady na energie pro průmysl dotuje, chystá se k tomu i Německo a hrozí tak další prohloubení problémů nejen celosvětově, ale i v rámci EU," upozornil.
Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala jde naopak o první velkou chybu vlády, která zapadá do dotačního konceptu hnutí ANO. "Identifikujeme problém, ale vztáhneme ho na celou ekonomiku a bezhlavě dotujeme všem. Protože takto budeme dotovat i velmi bohatým domácnostem a podnikům, které mají velké marže a na ceně elektřiny jim nezáleží. Chtějí to udělat rychle a populisticky. Takto ovšem nepomohou domácnostem, které mají problém, ani energeticky náročným podnikům," řekl Dohnal. čtk