Skupina D: Drony na Ukrajinu byly vždy vyvezeny s řádnou licencí
Zástupci Skupiny D tvrdí, že nikdy nevyvezli drony na Ukrajinu bez řádné licence a nikdy si z veřejné sbírky nevyplatili ani korunu. Protože chtěli, aby jejich aktivity byly transparentní, dělali pravidelné audity. Řekli to na tiskové konferenci, kterou svolali v reakci na nedávné zprávy o tom, že Vojenská policie prověřuje jednoho z jejich dodavatelů. Skupina D vznikla na konci roku 2023, stojí za projekty jako Drony Nemesis nebo Charlie One.
Minulý týden média informovala o prověřování jednoho z dodavatelů skupiny FPV Space. Server Novinky.cz uvedl, že v souvislosti s tím policie zadržela tři lidi z firmy. Věc se nachází ve fázi zajišťování důkazů, poté bude následovat jejich vyhodnocení. Žádné trestné stíhání nebylo zahájeno. Podezřelí jsou z podvodu a rovněž z možného nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu.
Skupinu D založili například investor Jan Veverka, herec Ondřej Vetchý, Martin Kroupa, který stojí za organizací Post Bellum, nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zástupci spolku jsou přesvědčeni, že veškerá jejich činnost byla vždy správná a plně v souladu s českými zákony. Odmítli komentovat současné vyšetřování. "Náš spolek byl vnímaný jako svědek a žádné obvinění nepadlo a přesto čelíme bezprecedentnímu tlaku na naši práci," řekl Vetchý.
Spolek podle členů vznikl z potřeby chránit Českou republiku tím, že pomáhá Ukrajině čelící agresi. "Členové spolku jsou dobrovolníci, kteří chtěli využít své schopnosti a zapojit tisíce občanů," řekl Vetchý. Z důvodu transparentnosti a dohledatelnosti zavedli proto interní pravidelné audity, které jim zprostředkovává americká firma.
"Abychom byli kryti, tak se asi dva tři měsíce po založení, tak jsme se rozhodli, že si na sebe vezmeme forenzní audit. Každá výdajová položka, kterou utratíme a dokumentace k tomu, je kontrolována," řekl Veverka.
Server Deník N dnes napsal, že Skupina D navrhuje soudu ukončení blokace svých účtů. V podání rozporuje podezření o ceně dronů, kterou vyčísluje výrazně vyšší než Vojenská policie. Podle serveru ceny dronů na trhu více odpovídají tomu, co uvádí spolek.
V projektu Drony Nemesis vybral spolek ve veřejné sbírce více než 263 milionů korun. Mezi další neziskové organizace, které podporují Ukrajinu, patří například Post Bellum, Člověk v tísni nebo Dárek pro Putina. Poslední zmiňovaný spolek obdržel v nedávné době dar 100 milionů korun. K němu se v úterý přihlásil majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Přiměla ho k tomu právě kauza kolem spolku Skupina D. Vyjádřil mu podporua na síti Lidé.cz uvedl, že jeho další příspěvek půjde právě Skupině D.
"Když je občanská iniciativa pošlapávána způsobem, který může do budoucna odradit ochotné dobrovolníky (...) může to ohrozit i bezpečnost republiky. Bezpečnost je především důvěra ve společnost držící při sobě," dodal ke kauze Vetchý. čtk