Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kdo je ten instalatér?
včera 15:00

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva je poslankyně ANO Malá

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva se stala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Ve funkci ji schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Malá střídá Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která skončila v pondělí s předchozí Fialovou vládou. Čtyřiačtyřicetiletá Malá vede ve Sněmovně poslanecký klub ANO. Zasedá pak ve třech výborech, a to zdravotnickém, organizačním a ústavně-právním. Je také ve sněmovní komisi pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace. čtk

