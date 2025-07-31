Trump chce, aby Rusko přestalo s válkou proti Ukrajině do osmého srpna
Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že chce dohodu o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou do 8. srpna. Spojené státy to dnes oznámily Radě bezpečnosti OSN, informuje agentura Reuters.
"Rusko a Ukrajina musejí vyjednat příměří a trvalý mír. Je na čase uzavřít dohodu. Prezident Trump dal jasně najevo, že se to musí stát do 8. srpna. Spojené státy jsou připraveny zavést další opatření k zajištění míru," sdělil Radě bezpečnosti OSN americký diplomat John Kelley.
Trump dal původně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi 50 dní na změnu přístupu k válce, tento týden však lhůtu zkrátil na deset dní. Trump uvedl, že po jejím vypršení hodlá proti Rusku zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru.
V pondělí Trump také zmínil sekundární sankce, pokud Moskva neuzavře dohodu o míru. Trump už v polovině července pohrozil Rusku a jeho obchodním partnerům uvalením až stoprocentních sekundárních sankcí, pokud nebude do 50 dnů uzavřena dohoda o ukončení války s Ukrajinou. Jedním z klíčových obchodních partnerů Ruska, na které po jeho invazi na Ukrajinu v roce 2022 zavedly západní země sankce, je nyní Čína.
čtk, tb