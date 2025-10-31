V nizozemských volbách zvítězila středově-liberální strana D66, země může mít nejmladšího premiéra
Středově-liberální strana D66 získala ve středečních nizozemských parlamentních volbách nejvíce hlasů, napsala nizozemská agentura ANP po sečtení téměř všech hlasů. Předseda strany, 38letý Rob Jetten tak má nakročeno k tomu stát se nejmladším premiérem v historii země.
Po sečtení 99,7 procenta hlasů je podle ANP nemožné, aby stranu D66 předstihla protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse. Rozdíl mezi stranami podle aktuálních propočtů veřejnoprávní televize NOS činí 15 155 hlasů. Přestože všechny hlavní politické strany v zemi již dříve jakoukoli spolupráci se šéfem PVV Wildersem vyloučily, protože ho považují za nespolehlivého, případně nesouhlasí s jeho názory, sám Wilders ve čtvrtek uvedl, že jeho strana by měla hrát hlavní roli při sestavování vlády, pokud bude mít největší počet hlasů.
"Myslím, že jsme zbytku Evropy a světu ukázali, že je možné porazit populistická hnutí, pokud kampaň vedete s pozitivním poselstvím pro vaši zemi," řekl Jetten, který svou stranu prohlásil vítězem voleb poté, co bylo jasné, že Wilders ji už nemá šanci dohnat.
Sčítání by mělo být dokončeno v pondělí. Volební komise nicméně oficiální konečné výsledky oznámí až příští pátek. Zdlouhavé sčítání hlasů je způsobeno vyhodnocováním hlasů zaslaných poštou a také čekáním na výsledek ze tří karibských ostrovech, které spadají pod přímou nizozemskou správu.
Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve 150členné dolní komoře parlamentu D66 i PVV po 26 křeslech. D66 přitom výrazně posílí a bude mít o 17 křesel více než po volbách z roku 2023. PVV naopak 11 křesel ztratí. Třetí nejsilnější stranou je podle dosavadních údajů Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty. čtk