Americká vláda podle soudů musí financovat potravinové dávky z nouzových prostředků
Dva federální soudci rozhodli, že vláda prezidenta Donalda Trumpa musí prozatím pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP) za použití nouzových prostředků. Soudy tak rozhodly v návaznosti na omezení provozu federálních úřadů, neboli takzvaný shutdown, protože Kongres se dosud nedohodl na financování vlády. Rozhodnutí o nouzovém financování programu potravinových dávek přišlo den před avizovaným rozhodnutím ministerstva zemědělství platby kvůli shutdownu zmrazit.
SNAP využívá asi každý osmý Američan a měsíčně jeho provoz vyjde na osm miliard dolarů. Ministerstvo zemědělství původně uvedlo, že nesáhne kvůli financování programu do nouzového fondu, ve kterém je přibližně pět miliard dolarů - a předpokládalo se, že program bude kvůli shutdownu 1. listopadu pozastaven. Některé státy přitom uvedly, že budou potravinovou pomoc financovat ze svých zdrojů.
Guvernéři a prokurátoři z 25 demokraty vedených států a hlavního města Washingtonu se proti pozastavení programu SNAP postavili s tím, že vláda má zákonnou povinnost chod programu zajistit. Federální soud v Rhode Islandu rozhodl, že program musí být financován alespoň z pohotovostních prostředků – a požádal o zprávu o pokroku do pondělí. Soud z Massachusetts také dal vládě čas do pondělí, aby uvedla, zda částečně pokryje listopadové dávky z nouzových prostředků, nebo je plně uhradí z dodatečných fondů.
Zatím ale není jasné, jak rychle by mohly být znovu nabity debetní karty, které příjemci používají k nákupu potravin. Tento proces obvykle trvá jeden až dva týdny. Bílý dům viní zákonodárce z Demokratické strany z výpadku financování, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů.
Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok. čtk