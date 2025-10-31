Programové prohlášení vznikající vlády dostal Hrad
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Strana plánovala dokument poslat elektronicky. Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga na dotaz ČTK potvrdil, že návrh programového prohlášení dorazil do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky.
Koaliční smlouvu podepíšou a program vlády představí lídři stran v pondělí hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel pověřil jednáním o složení vlády, doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
O programu jednali ANO, SPD a Motoristé minulý týden, okruhy odpovídaly ministerským agendám. Uskupení krátce po sněmovních volbách oznámila, že si ve vládě rozdělí 16 pozic. Devět křesel bude mít ANO, které obsadí místa premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. SPD má nominovat trojici odborníků na ministerstva obrany, zemědělství a dopravy, Motoristé povedou ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví. Fialova vláda začínala s 18 členy, po odchodu Pirátů z koalice zanikla pozice ministra pro legislativu.
ANO, SPD a Motoristé se podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka při programových jednáních shodli mimo jiné na pevném zakotvení ČR v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii. Programové prohlášení počítá se zavedením všeobecného referenda, explicitně ale vylučuje, že by se mohlo týkat geopolitického a bezpečnostního ukotvení v těchto organizacích. Strany podle médií počítají s opětovným zavedením elektronické evidence tržeb, zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.
Koaliční smlouvy definují základní programové cíle vlády, stanovují počet ministrů a jejich obsazení jednotlivými stranami. Smluvní strany se také zavazují zajistit, aby kabinet hlasy jejich poslanců získal důvěru. Smlouvy obsahují také mechanismy pro řešení koaličních sporů.
Vymezují rovněž, v jakých formátech a kdy budou vyjednávat zástupci stran, případně jaké předpisy mohou strany předkládat jen po vzájemné dohodě a jak budou hlasovat o koaličně dohodnutých či sporných pozměňovacích návrzích. Ta, kterou připravuje ANO, SPD a Motoristé, podle informací ČTK obsahuje rozdělení resortů mezi jednotlivé strany plus závazek přidělení postu předsedy Sněmovny hnutí SPD. Dodatkem smlouvy bude dokument s podpisy poslanců stran. čtk