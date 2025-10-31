Podle opozice přišlo během povolebních protestů v Tanzánii o život 700 lidí
Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva oznámil, že bezpečnostní síly Tanzanie zabily nejméně deset lidí při protestech, které začaly po středečních volbách. Mluvčí Úřadu se odvolával na zprávu z důvěryhodného zdroje. Místní opozice uvedla, že o život přišlo až 700 lidí.
Demonstrace, které po volbách propukly po celé zemi, sužují Tanzanii už tři dny. Místní úřady zatím nezveřejnily rozsah škod ani počet obětí. Protesty v pátek pokračovaly i v Dáresalámu, největším městě Tanzanie, kde se demonstranti střetli s policií.
O 700 mrtvých poprvé informovala opoziční strana Chadema. Odvolávala se na údaje svých členů, kteří podle jejího vyjádření monitorují situaci v tamních nemocnicích. "V současné době je počet obětí v Dáresalámu přibližně 350 a v Mwanze je jich více než 200. Pokud připočteme čísla i z jiných částí země, dojdeme k celkovému počtu kolem 700 mrtvých," řekl mluvčí opoziční strany John Kitoka.
Podobný počet sdělil AFP také zdroj z bezpečnostních složek. Organizace Amnesty International ve středu informovala, že při protestech zemřeli dva lidé. Za poslední dva dny organizace obdržela zprávy nejméně o dalších 100 mrtvých.
Demonstrace vypukly v celé zemi hned po středečních volbách, kdy vyšli do ulic převážně mladí lidé. Ti obviňují vládu z podrývání demokracie a ze zvýhodnění současné prezidentky Samie Suluhu Hassan ve volbách. Vláda totiž zakázala dvěma prezidentským kandidátům největších opozičních stran se voleb účastnit. Byla mezi nimi i strana Chadema, protože její představitelé odmítli podepsat volební zákon. Strana pak vyzvala k bojkotu voleb. Lídr strany Tundu Lissu byl v dubnu letošního roku zatčen za vlastizradu a hrozí mu trest smrti.
Na nepokoje tanzanské úřady reagovaly nasazením armády, zákazem vycházení a zablokováním přístupu k internetu. Při demonstracích bylo zapáleno několik policejních stanic a vozidel. Vláda také odložila znovuotevření univerzit, které bylo plánováno na příští pondělí.
Hassan je představitelkou Revoluční strany Tanzanie, která nepřetržitě vládne od roku 1961, kdy země získala nezávislost. Kvůli znemožnění kandidatury dvou hlavních opozičních rivalů Hassanové čelila prezidentka ve volbách pouze kandidátům z 16 menších stran. Bojovníci za lidská práva už v minulosti vládu současné prezidentky obviňovali z tvrdého postupu vůči opozici, což Hassan odmítá. Politička byla viceprezidentkou autoritářského vládce Johna Magufuliho, po jehož smrti v březnu 2021 převzala vedení Tanzanie. Letošní volby byly tudíž její první.