Podle von der Leyen nastal pokrok v jednání o míru na Ukrajině - hlavně v jednání o bezpečnostních zárukách pro napadenou zemi
Na nedělním jednání prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s hlavou Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na Floridě nastal pokrok v mírovém jednání. Na síti X to napsala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s tím, že Evropa se chce podílet na upevnění tohoto pokroku. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle agentury Reuters zmínil pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Spojené státy se snaží zprostředkovat ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko z rozkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.
"Nastal dobrý pokrok, který vítáme," uvedla von der Leyen s tím, že s Trumpem, Zelenským a několika evropskými lídry o nedělním jednání na Floridě hovořila. "Evropa je připravena nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery na upevnění tohoto pokroku," poznamenala šéfka EK. Za prvořadné pak označila bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které jí musí poskytnout jistotu od prvního dne zastavení bojů.
"Dosahujeme pokroku v bezpečnostních zárukách, které jsou ústřední pro vytvoření spravedlivého a trvalého míru," uvedl Macron. Poznamenal, že na počátku ledna se v Paříži setká takzvaná koalice ochotných, aby každá ze zemí učinila konkrétní příspěvky v této věci.
Macron uvedl, že v neděli hovořil společně s evropskými lídry s Trumpem a poté se Zelenským. Agentura DPA napsala, že hovoru se vedle von der Leyenové zúčastnili také německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a italská premiérka Giorgia Meloni.
Úřad polského prezidenta na X sdělil, že se telekonference účastnil také Karol Nawrocki. "Odhodlání americké strany a jednota postojů evropských států dávají reálnou šanci na ukončení války vyvolané Ruskou federací," uvedl úřad. Nawrocki podle své kanceláře připomněl, že 90 procent zahraniční pomoci pro Ukrajinu proudí přes Polsko, a proto podle něj bude postoj Varšavy v okamžiku podpisu mírové dohody klíčový.
Finský prezident Alexander Stubb na X napsal, že se diskuzí zúčastnili také šéf NATO Mark Rutte a norský premiér Jonas Gahr Störe. Telekonference podle Stubba trvala přes hodinu. Označil ji za dobrou. "Všichni pracujeme na spravedlivém a trvalém míru," doplnil.
Zelenskyj po nedělním setkání s americkým prezidentem řekl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté ze sta procent, podle Trumpa z 95 procent. Zelenskyj usiluje o to, aby případná mírová smlouva obsahovala takové bezpečnostní záruky, aby se Rusko znovu neodvážilo rozpoutat další ozbrojený konflikt.
Bezpečnostní záruky jsou podle Zelenského hlavním milníkem pro dosažení trvalého míru. Poznamenal, že Ukrajinci a Evropané na této věci nadále spolupracují a že se v nadcházejících týdnech sejdou, aby projednané záležitosti dokončili. Trump dodal, že v lednu bude týmy vyjednavačů hostit ve Washingtonu.
