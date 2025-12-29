Číňané zahájili vojenské cvičení kolem Tchaj-wanu, s ostrými náboji nacvičují blokádu přístavů
Čína dnes varovala spojence Tchaj-wanu před vměšováním v souvislosti s vojenským cvičením, které zahájila u ostrova, jejž považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura AFP. Tchajwanský premiér Čuo Žung-taj cvičení s ostrými náboji podle agentury Reuters odsoudil a vyzval Peking k jeho ukončení.
"Jakýkoliv pokus zabránit sjednocení Tchaj-wanu a Číny je odsouzen k neúspěchu." prohlásil v Pekingu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. "Vnější síly, které se pokusí využít Tchaj-wan k oslabení Číny a usilují o vyzbrojení ostrova, jen podporují aroganci stoupenců nezávislosti (Tchaj-wanu) a podněcují riziko bezprostřední války v Tchajwanském průlivu," dodal.
Do dnešních čínských manévrů se zapojila armáda, námořnictvo, letectvo i raketové síly. Hlavní program vojenského cvičení s názvem Spravedlivá mise se podle agentury AP koná v úterý. Jednotky tchajwanské armády jsou v pohotovosti, aby v případě nutnosti bránily ostrov, uvádí dále AP.
Před několika dny oznámily Spojené státy, že prodají Tchaj-wanu zbraně za 11 miliard dolarů (226 miliard Kč). Peking na tento krok ostře zareagoval a uvalil sankce na americké zbrojní firmy, připomíná BBC.
Čína snaží všemi způsoby rozdělit tchajwanskou společnost, uvedl dnes v reakci na cvičení premiér Čuo a vyzval proto Tchajwance, aby byli obezřetní. Peking by podle něho měl také v době cvičení zajistit bezpečnost civilních letadel a lodí, které se budou pohybovat v okolí.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.
čtk, tb