Starostové zveřejnili programové priority, navrhují levnější hypotéky pro mladé lidi
Výhodnější hypotéky pro mladé nebo zavedení povinné dvouleté předškolní docházky jako pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí patří mezi programové priority Starostů a nezávislých (STAN) pro příští volební období. Devět priorit, mezi něž patří také dostupnost zdravotnictví nebo zajištění veřejných služeb, dnes STAN, který se v končícím volebním období podílel na vládě, představil v Českých Budějovicích.
"Mladí lidé by měli mít výhodnější podmínky pro získání hypoték. Jedná se o skupinu, která nyní těžko na půjčku dosáhne a těžko splní všechny podmínky. A zároveň chceme, aby byty sloužily primárně k bydlení a ne ke spekulacím s nemovitostmi," uvedla poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková, která vede v Jihočeském kraji kandidátku do říjnových sněmovních voleb.
Bydlení v Česku dlouhodobě zdražuje, poptávka převyšuje nabídku. Podle realitní platformy bezrealitky se za metr čtvereční bytu v ČR platí průměrně 108.486 korun, což je meziroční růst o 16 procent. Loňská listopadová Zpráva o dostupnosti bydlení v Česku uváděla, že na nákup průměrně velkého bytu potřebují české domácnosti pět ročních platů. Česko patří mezi čtyři země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v nichž se dostupnost nájemního bydlení od roku 2008 nezlepšila. Komplikací pro bytovou výstavbu je rovněž nepovedená digitalizace stavebního řízení, podle odborníků se tak vládě nepodařilo zrychlit povolování staveb a snížit administrativní zátěž.
čtk, tb