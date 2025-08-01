0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 8. 2025

Rybáři demonstrují u Nových Mlýnů, chtějí, aby elektrárna přes léto stála a slibují si kvalitnější vodu v Dyji. Podle Povodí by to stejně nefungovalo

Rybáři budou dnes odpoledne demonstrovat u vodní elektrárny Nové Mlýny. Chtějí, aby ji povodí na červenec a srpen kvůli zlepšení kvality vody v Dyji odstavovalo. Vyplývá to z pozvánky na facebooku. Podle odborných podkladů povodí by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, řekla ČTK mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. V řece se opakují úhyny ryb, naposledy koncem června u Bulhar na Břeclavsku uhynulo kolem 30 tun ryb.

Podle svolavatelů půjde o pokojné vyjádření nesouhlasu s provozem vodní elektrárny Nové Mlýny a požadavek na její odstavení v letních měsících červenec a srpen. "Cílem shromáždění je upozornit na negativní dopady provozu vodní elektrárny Nové Mlýny na životní prostředí, především na vodní režim a ekosystémy Dyje v období největšího sucha. Požadujeme, aby byla elektrárna v měsících červenci a srpnu každoročně odstavena, což by napomohlo k lepšímu stavu vodních toků a podpořilo biodiverzitu v regionu," uvedl Mario Bešter, který je spolupořadatelem akce.

Mohlo by vás zaujmout:

Kučerová uvedla, že Povodí Moravy v žádném případě nebere požadavky části veřejnosti i svolavatelů demonstrace na lehkou váhu. "Na pracovním jednání, které se k této problematice uskutečnilo za účasti ministrů zemědělství a životního prostředí 16. července v Břeclavi, byla odsouhlasena celá řada opatření, která mají za cíl riziko úhynů snížit," řekla mluvčí. Doplnila, že některá opatření už fungují, jde například o nové plovoucí zařízení pro měření okysličení vody (oxymetr) na Dyji pod nádrží či vybavení obsluhy nádrže mobilním oxymetrem.

Opatření v podobě odstavení vodní elektrárny v červenci a srpnu podle mluvčí nebylo doposud odborně hodnoceno. "Dle dosavadních odborných podkladů by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, nebo by mohlo být dokonce za jistých okolností kontraproduktivní. Na kvalitu vody má vliv celá řada biologických, chemických i fyzikálních faktorů a manipulace na nádrži je pouze střípkem z této mozaiky," uvedla mluvčí.

Mohlo by vás zaujmout:

Úhyny ryb, které se v řece opakují, místní trápí. Například petici s názvem Zachraňme řeku Dyji dosud podepsalo přes 2500 lidí. Signatáři požadují kromě jiného obnovu ekologického průtoku nebo otevřený přístup k informacím.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy