Rybáři demonstrují u Nových Mlýnů, chtějí, aby elektrárna přes léto stála a slibují si kvalitnější vodu v Dyji. Podle Povodí by to stejně nefungovalo
Rybáři budou dnes odpoledne demonstrovat u vodní elektrárny Nové Mlýny. Chtějí, aby ji povodí na červenec a srpen kvůli zlepšení kvality vody v Dyji odstavovalo. Vyplývá to z pozvánky na facebooku. Podle odborných podkladů povodí by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, řekla ČTK mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. V řece se opakují úhyny ryb, naposledy koncem června u Bulhar na Břeclavsku uhynulo kolem 30 tun ryb.
Podle svolavatelů půjde o pokojné vyjádření nesouhlasu s provozem vodní elektrárny Nové Mlýny a požadavek na její odstavení v letních měsících červenec a srpen. "Cílem shromáždění je upozornit na negativní dopady provozu vodní elektrárny Nové Mlýny na životní prostředí, především na vodní režim a ekosystémy Dyje v období největšího sucha. Požadujeme, aby byla elektrárna v měsících červenci a srpnu každoročně odstavena, což by napomohlo k lepšímu stavu vodních toků a podpořilo biodiverzitu v regionu," uvedl Mario Bešter, který je spolupořadatelem akce.
Kučerová uvedla, že Povodí Moravy v žádném případě nebere požadavky části veřejnosti i svolavatelů demonstrace na lehkou váhu. "Na pracovním jednání, které se k této problematice uskutečnilo za účasti ministrů zemědělství a životního prostředí 16. července v Břeclavi, byla odsouhlasena celá řada opatření, která mají za cíl riziko úhynů snížit," řekla mluvčí. Doplnila, že některá opatření už fungují, jde například o nové plovoucí zařízení pro měření okysličení vody (oxymetr) na Dyji pod nádrží či vybavení obsluhy nádrže mobilním oxymetrem.
Opatření v podobě odstavení vodní elektrárny v červenci a srpnu podle mluvčí nebylo doposud odborně hodnoceno. "Dle dosavadních odborných podkladů by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, nebo by mohlo být dokonce za jistých okolností kontraproduktivní. Na kvalitu vody má vliv celá řada biologických, chemických i fyzikálních faktorů a manipulace na nádrži je pouze střípkem z této mozaiky," uvedla mluvčí.
Úhyny ryb, které se v řece opakují, místní trápí. Například petici s názvem Zachraňme řeku Dyji dosud podepsalo přes 2500 lidí. Signatáři požadují kromě jiného obnovu ekologického průtoku nebo otevřený přístup k informacím.
