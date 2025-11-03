Vznikající vláda se podle šéfa lékařů vyhýbá největšímu problému zdravotnictví
Největšímu problému českého zdravotnictví se podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě vyhýbá, protože neřeší jeho finanční udržitelnost. Další odborníci, které ČTK oslovila, označili za pozitivní záměr reformovat hygienickou službu, podporovat primární péči nebo plán postavit v Praze novou nemocnici. Na budoucnosti úhradové vyhlášky, kterou ministerstvo rozděluje přes 500 miliard z veřejného zdravotního pojištění, se neshodnou.
"Řešení největšího problému, tedy zajištění ekonomické udržitelnosti českého zdravotnictví, se návrh programového prohlášení vlády vyhýbá," napsal Kubek ČTK s tím, že ho to překvapilo.
"Vysvětluji si to tak, že v rámci rodící se koalice nepanuje shoda, jak tento největší problém řešit," uvedl. Nutnosti řešení najít se ale podle něj politici nevyhnou. ČR dává na zdravotnictví podle něj 8,8 procenta HDP, přičemž průměr EU je přes deset procent.
"Jen těžko můžeme souhlasit s tezí, že současná, byť nedokonalá pravidla stanovující úhrady za zdravotní péči, by měla nahradit smluvní volnost, respektive libovůle zdravotních pojišťoven," napsal Kubek. V programovém prohlášení vznikající vládní koalice slibuje postupné oslabení vlivu úhradové vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví a posílení dohodovacího řízení, kdy se dohodnou přímo pojišťovny s jednotlivými oblastmi zdravotní péče. Na zdravotnictví rozděluje příští rok přes 560 miliard korun.
Kubek ocenil, že v programovém prohlášení je řada průniků s návrhy ČLK. Jako příklad uvedl zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel nebo podpora sportování dětí. "Chybí odvaha zavádět zdravotní daň na tabák, alkohol a slazené nápoje," dodal.
Pozitivně hodnotí také plán zvýšit množství lůžek následné péče nebo posilování spolupráce nemocnic, aby si navzájem nekonkurovaly. Potřeba je podle něj také navrhovaná reforma hygienické služby.
Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler považuje za zajímavý návrh výstavby nové nemocnice v Praze a rušení starých budov stávajících fakultních nemocnic. Podobně jako ve Vídni či Mnichově by podle něj stačila jedna či dvě nemocnice. "Ale bude to boj, spousta lidí přijde o peníze a funkce," uvedl s tím, že by to ale znamenalo značné úspory.
Od možného kandidáta ANO na ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha, očekává větší důraz na potřeby pacientů než velkých nemocnic. "To by mohlo ušetřit obrovské peníze a zlepšit ambulantní péči, dostupnost vyšetření, tedy lidé nedospějí do stavu, který končí hospitalizací nebo smrtí," dodal.
Národní asociace pacientských organizací (NAPO) vítá důraz na prevenci, dostupnost péče a elektronizaci. "A je to zřejmě poprvé, kdy jsou pacientské organizace zmíněny v programovém prohlášení vlády," uvedl její předseda Robert Hejzák.
Z pohledu pacientů je podle něj klíčové, aby se plánované reformy, zejména v dostupnosti inovativní léčby, paliativní a domácí péče, duševního zdraví a elektronizace, promítly do konkrétních kroků.
Podle Ladislava Švece z Platformy pro udržitelné zdravotnictví jsou některé návrhy programového prohlášení odvážné a ambiciózní. "Obsahuje několik pozoruhodných příležitostí pro systémovou změnu a zvýšení efektivity zdravotního systému," napsal ČTK. Za ně považuje například sloučení zdravotního a nemocenského pojištění, rozšíření kompetencí nelékařských profesí, stavbu moderní nemocnice nebo změny v řízení zdravotních pojišťoven.
Na rozdíl od ČLK pozitivně hodnotí odklon od politického rozhodování o penězích veřejného zdravotního pojištění a vyloučení možnosti deficitního hospodaření. Stejně jako Kubek hodnotí kladně záměr posílit a centralizovat ochranu veřejného zdraví, tedy změnit fungování hygienické služby. "Dále bych z obecných principiálních myšlenek vyzdvihl důraz na primární péči, která musí v budoucnu tvořit skutečný pilíř organizace a řízení péče v ČR," dodal.