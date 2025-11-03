Slovenský prezident Pellegrini se sejde v Praze s Babišem i Pavlem
Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý při pracovní návštěvě Prahy setká se svým českým kolegou Petrem Pavlem i s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách. ČTK o tom dnes informovala slovenská prezidentská kancelář. Podle ní bude Pellegrini s Pavlem jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem, i o možnostech zlepšení spolupráce v rámci uskupení Visegrádská čtyřka (V4) a Slavkovský formát. Kromě toho si Pellegrini a Pavel v Obecním domě během koncertu Státní filharmonie Košice připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
Debata slovenského prezidenta s Babišem se podle Bratislavy zaměří na průběh vzniku nové české vlády a budoucí spolupráci Česka a Slovenska. Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů dnes podepsali koaliční smlouvu a očekává se, že v čele kabinetu bude Babiš.
Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že po českých volbách se zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že po vzniku nové české vlády Praha a Bratislava obnoví mezivládní konzultace. Ty loni přerušil kabinet premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými názory obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. To se projevilo zejména v přístupu k vojenské pomoci Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Zatímco Ficova nynější vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, končící český kabinet řízený Fialou se angažoval v zajištění mimo jiné vojenských dodávek na Ukrajinu.
Postoj k válce na Ukrajině ovlivnil také spolupráci zemí V4, do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko. Slavkovský formát zase tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.
Pellegrini, který je v úřadu od loňského 15. června, navštívil Českou republiku v rámci tradice při své první zahraniční návštěvě ve funkci hned jedenáct dní po nástupu do funkce. Při tehdejší návštěvě Prahy loni 26. června poukázal na mimořádně blízké vztahy obou zemí, které podle něj nemůže ohrozit ani rozdílnost některých pohledů. Podruhé do České republiky přijel slovenský prezident, který v říjnu oslavil padesátiny, letos na jaře. Společně s prezidenty Česka a Rakouska Petrem Pavlem a Alexanderem Van der Bellenem ve Slavkově u Brna jednali 5. března o vývoji války na Ukrajině, o možnostech mírového jednání, vztazích mezi Evropou a Spojenými státy či o situaci v Evropské unii. ok