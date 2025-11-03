V Lotyšsku zadrželi dalšího podezřelého ze špionáže pro Rusko
Lotyšská tajná služba ve spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou zadržela lotyšského občana, který je podezřelý, že v této pobaltské zemi pro ruskou vojenskou rozvědku GRU shromažďoval informace o lotyšské obraně a o spojeneckých silách ze Severoatlantické aliance. Informovaly o tom dnes lotyšské úřady. Totožnost podezřelého, kterého obvinily ze špionáže, nezveřejnily.
Samo zatčení podezřelého se odehrálo ještě minulý měsíc, následně byl vzat do vazby. Agenti tajné služby poté podnikli domovní prohlídky ve dvou objektech souvisejících s podezřelým v přístavu Ventspils na severozápadu země. Zabavené nosiče dat se nyní vyhodnocují, napsal server Delfi.
Lotyšské úřady uvedly, že podezřelý získal a předal podrobnosti o silách NATO v Lotyšsku, jakož i informace o soukromé infrastruktuře používané pro letectví a také informace o tom, jak si koupit předplacené karty mobilních telefonů, napsala agentura AP.
Pobaltí a zbytek Evropy jsou ve stavu vysoké pohotovosti poté, co průniky ruských stíhaček a dronů do vzdušného prostoru NATO dosáhly v září nebývalého rozsahu. Někteří evropští představitelé tyto incidenty označili za ruské testování reakce NATO, což vyvolalo otázky o tom, jak je aliance připravena čelit Rusku, dodala AP.
Lotyšské soudy se v uplynulých letech zabývaly několika případy špionáže ve prospěch Ruska. Předloni v listopadu byl kvůli tomu k osmi a půl roku vězení v první instanci odsouzen někdejší ministr vnitra a poslanec Jánis Ádamsons.
Lotyšsko bylo od druhé světové války do znovuzískání nezávislosti v roce 1991 součástí Sovětského svazu. Na východě tohoto státu sousedícího s Ruskem žije silná ruská menšina. ok