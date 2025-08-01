0:00
1. 8. 2025
Brno

Varhany do brněnského Janáčkova centra chtějí dodat čtyři zájemci. Nový kulturní stánek by měl stát v roce 2027

O veřejnou zakázku na dodávku koncertních varhan pro Janáčkovo kulturní centrum v Brně se přihlásili čtyři zájemci. Řekl to mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Termín vypršel dnes v 10:00.

Nyní se do procesu zapojí dvě komise. Úkolem první, jež zasedne patrně ještě v srpnu, je vyhodnotit, jestli uchazeči mají potřebnou technickou kvalifikaci. Druhá se bude zabývat předběžnými nabídkami, jednáním s účastníky a bude hodnotit zejména jejich finální nabídky. Sejde se na podzim nebo v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Uchazeči o zakázku s předpokládanou hodnotou 80 milionů korun bez DPH nejdříve podávají přihlášku, v níž dokládají svoji kvalifikaci. Následně ti, kteří ji splní, podávají předběžné nabídky, o kterých se jedná. Teprve poté následují finální nabídky. Procesu podle města odpovídá i potřeba mít k dispozici dvě komise.

Jako první bude zasedat komise pro posouzení kvalifikace. Jejím úkolem je vyhodnotit, jestli zájemci mají s výrobou a instalací složitého a pro celý koncertní sál zcela zásadního nástroje zkušenosti. "Konkrétně to znamená nutnost doložení realizace alespoň dvou významných dodávek nových píšťalových, symfonických univerzálních varhan s alespoň čtyřmi a více manuály a pedálem v posledních deseti letech," sdělila Vaňková.

