1. 8. 2025

Útoky Rusů na Kyjev mají dvacet šest obětí

Počet obětí vzdušných úderů na Kyjev, které provedlo Rusko v noci ze středy na čtvrtek, stoupl na 26, jsou mezi nimi také tři děti. Informovala o tom dnes ráno agentura AFP a ruskojazyčný server BBC s odvoláním na ukrajinské úřady. Ještě ve čtvrtek večer uváděl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko 16 mrtvých v důsledku ruských úderů a na dnešek vyhlásil na památku obětí den smutku.

Rusové stupňují vzdušné útoky už několik týdnů, americký prezident Trump nedávno ohlásil, že mají týden do ukončení války. Do země míří i americký speciální vyjednavač Steve Witkoff.

čtk, tb

