Astrounat Brázda
17:27
Gaza

Izraelská armáda podniká útoky v Gaze, oficiálně na sklad zbraní

Izraelská armáda oznámila, že dnes podnikla cílený úder v Bajt Lahíji na severu Pásma Gazy a že terčem byl sklad zbraní, píše agentura Reuters. Dříve dnes izraelská armáda uvedla, že opět začala dodržovat dohodu o příměří poté, co provedla sérii úderů v Pásmu Gazy, což označila za reakci na porušování dohody ze strany teroristického hnutí Hamás.

Obyvatelé města Gaza tvrdí, že slyšeli na severu explozi a viděli oblak dýmu.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.

Letos 10. října začalo v Pásmu Gazy platit příměří, které už bylo v několika případech porušeno. Naposledy toto úterý izraelská armáda obvinila Hamás z porušení příměří poté, co se její jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy dostaly pod palbu. Hamás reagoval prohlášením, že s touto střelbou nemá nic společného a že potvrzuje závazek k dohodě o příměří. Podle mluvčího civilní obrany v Gaze Mahmúda Basala izraelská armáda od úterního večer zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců, což je nejvíce od začátku příměří. Izraelská armáda uvedla, že útočila na velitele hnutí Hamás a další teroristy.

čtk, tb

