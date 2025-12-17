Británie dala Abramovičovi 90 dní na převod peněz do fondu na podporu Ukrajiny
Británie udělila poslední varování ruskému miliardáři Romanu Abramovičovi ve sporu, ve kterém po oligarchovi požaduje převedení asi 2,5 miliardy liber (přes 69 miliard Kč) z prodeje fotbalového klubu Chelsea na pomoc napadené Ukrajině. Abramovič, jak napsal portál listu The Guardian, má nyní 90 dní na převod peněz, v opačném případě hrozí Londýn soudem. Britský premiér Keir Starmer mezitím v parlamentu prohlásil, že peníze od Abramoviče by měly přejít do fondu na humanitární podporu Ukrajiny.
Spor mezi Abramovičem a britskou vládou trvá od prodeje klubu v roce 2022. Peníze, které Abramovič za prodej dostal, jsou zmrazené na účtech v Británii. Aby mohl peníze převést, potřebuje Abramovič speciální povolení od britské vlády. Ruský oligarcha už v minulosti podle médií vyjádřil úmysl převést peníze na novou nadaci, která by financovala dobročinné aktivity nejen na Ukrajině, ale také v jiných částech světa. Média v této souvislosti zmiňovala jeho obavy z možné nelibosti Moskvy, pokud by všechny prostředky podpořily jen Ukrajinu.
Britská vláda však trvá na tom, aby finance získala výhradně Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Tu nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Vládní představitelé opakovaně poukazovali na to, že sankce, které znemožňuji Abramovičovi nakládat s prostředky, Británie zavedla v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a je proto logické, že by měly pomoci této zemi.
Podobně se vyjádřil i nyní Starmer před poslanci, kde prohlásil, že vláda vydala příslušnou licenci na převod peněz do fondu na podporu Ukrajiny. "Romanu Abramovičovi se krátí čas, aby dostál svým závazkům, které učinil při prodeji Chelsea FC, a převedl 2,5 miliardy liber na humanitární účely pro Ukrajinu," řekl premiér. "Vláda je připravena si vynutit soudní cestou, aby se každé penny dostalo k těm, jejichž životy rozvrátila Putinova nezákonná válka," dodal.
The Guardian už v březnu informoval o tom, že vládní kabinet předpokládá, že spor o peníze z prodeje klubu se dostane až k soudu. Vláda zároveň uvedla, že je připravena podniknout veškeré kroky, které by vedly k tomu, že Abramovič peníze uvolní pro Ukrajinu dobrovolně.