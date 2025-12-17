Pavel si telefonoval se Zelenským o mírových jednáních a podpoře Ukrajiny
Prezident Petr Pavel si telefonoval s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořili o pokračující podpoře Ukrajiny, kterou před více než třemi lety napadlo Rusko, a pokroku v mírových jednáních. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Hlavy států se podle Hradu shodly na tom, že je ve společném zájmu, aby mírová dohoda přinesla Ukrajině důstojný mír. "Prezident Zelenskyj poděkoval Česku a jeho občanům za dlouhotrvající podporu," uvedl Hrad.
Naposledy o vzájemném rozhovoru informoval Zelenskyj zhruba před dvěma měsíci. Tehdy prezidenti jednali i o české muniční iniciativě, jejíž budoucnost není s nástupem nové vlády Andreje Babiše (ANO) jistá. čtk
Pavel minulý týden v Liberci při jednání s městskými zastupiteli uvedl, že Česká republika by měla dál podporovat Ukrajinu, a to nejen z ideologických, ale i z praktických důvodů. Míní, že jinak si ČR zavře cestu pro možnou spolupráci na obnově Ukrajiny po skončení války.
Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu v Bruselu ve čtvrtek rozhodovat mezi dvěma navrhovanými možnostmi financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027. Evropská komise navrhla dvě možnosti, první je půjčka od EU, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
Podle Babiše by větší logiku dávalo, kdyby se zmrazená ruská aktiva využila spíše na reparace po ukončení války. Babiš ve sněmovním evropském výboru dnes zopakoval, že Česko pomáhá Ukrajině svým příspěvkem v rozpočtu EU.