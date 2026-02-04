0:00
včera 08:02

Babiš se dnes potká s italskou premiérkou Giorgiou Meloni

Předseda vlády Andrej Babiš se dnes odpoledne v Římě setká s italskou premiérkou Giorgiou Meloni. Na programu má při návštěvě Itálie i schůzku s místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.

Do Itálie Babiš jede na jednu z prvních bilaterálních zahraničních návštěv od návratu do premiérského úřadu v prosinci. Jeho první cesta vedla na začátku ledna tradičně na Slovensko, byl už také v Bruselu na Evropské radě či v Paříži na jednání koalice ochotných. V příštím týdnu by měl navštívit Bavorsko, Francii a Rakousko.

Meloni se s Babišem sejde v 15.30 v oficiálním sídle italské vlády – Chigiho paláci. V Římě v květnu 2024 jednal s italskou premiérkou Babišův předchůdce Petr Fiala. Tehdejší premiér uvedl, že vlády obou zemí se shodují například v otázkách migrace či unijní klimatické politiky.

čtk, tb

