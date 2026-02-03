0:00
včera 17:00

Evropská komise schválila pátou platbu pro Česko ve výši 614 milionů eur z fondu obnovy

Evropská komise v úterý schválila pátou žádost Česka o platbu ve výši 614 milionů eur (zhruba 15 miliard Kč) v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Pátá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) je zaměřena na projekty týkající se cenově dostupného bydlení, udržitelné mobility či železniční infrastruktury. Česko by peníze mělo dostat v březnu.

"Komise zjistila, že Česko uspokojivě splnilo 29 milníků a cílů," uvedla unijní exekutiva. Za stěžejní opatření v této žádosti o platbu EK označila legislativu v oblasti dostupného bydlení, nákup vozidel s nulovými emisemi a energeticky úsporné renovace domů.

České ministerstvo průmyslu a obchodu již dříve informovalo, že pátá žádost o proplacení peněz se týká například projektů, které zajistily nákup bezemisních vozidel a vznik nových dobíjecích míst, přispěly k digitální transformaci podniků nebo posloužily k tvorbě základních registrů modernizujících a zefektivňujících komunikační a informační systémy. Česko také upravilo pravidla pro instalaci fotovoltaických panelů, pokročilo v rozvoji 5G sítí nebo vytvořilo nové studijní programy na vysokých školách v reakci na změny trhu práce.

Nástroj pro oživení a odolnost EU zřídila v rámci mimořádné podpory v reakci na globální pandemie, takzvaného Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NextGenEU). Česko z prostředků financuje plnění Národního plánu obnovy ČR.

