Agrofert nyní nečerpá žádné dotace, řekl ve sněmovně Babiš. Akcie ještě nejsou ve fondu
Skupina Agrofert nyní nečerpá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) žádné dotace. Babiš při jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě uvedl, že s převodem akcií holdingu do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie. Ministerský předseda reagoval na část vystoupení předsedy opoziční ODS Martina Kupky o přetrvávajícím Babišově střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu.
"Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu," řekl Babiš, který oznámil nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust v prosinci. Veřejné ohlášení, jak vyřeší střet zájmů, bylo podmínkou prezidenta Petra Pavla pro Babišovo jmenování premiérem.
Plán měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím ale zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Koncem ledna premiér uvedl, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií ze třech unijních zemí. Z jeho dnešního vyjádření vyplývá, že jeden získal. "Čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil," řekl před poslanci.
Babiš v prosinci oznámil, že na svěřenský fond RSVP Trust nebude mít žádný vliv. V polovině ledna řekl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Skupina patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.