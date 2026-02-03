Rusko opět útočilo na ukrajinskou energetiku, statisíce rodin jsou bez tepla

Synka mohou Rusové zabít, ale jsme tady doma
Příběhy lidí, kteří se rozhodli své děti vychovat na dohled válce
Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než 60 střelami, primárně mířilo na energetiku a obytné domy. Na síti X to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Moskvu obvinil z toho, že s rozsáhlým útokem vyčkávala, až zase zesílí mrazy na Ukrajině. Podle ministra energetiky Denyse Šmyhala teploty klesly až k minus 25 stupňům Celsia, bez vytápění se přitom ocitly kvůli útoku statisíce ukrajinských rodin. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.
Rusové podle Šmyhala útočili na energetická zařízení poskytující teplo lidem v Kyjevě, Charkově a Dnipru. "Nebyly to vojenské cíle. Byly čistě civilní. Statisíce rodin, včetně dětí, byly úmyslně ponechány bez vytápění během nejtužší zimy," uvedl na X ukrajinský ministr energetiky, který úder označil za "další ruský zločin proti lidskosti - pokus o zimní genocidu".
"(Ruský prezident Vladimir) Putin čekal na pokles teplot a nashromáždil drony i střely, aby mohl pokračovat ve svých genocidních útocích proti Ukrajincům. Ani očekávané diplomatické úsilí v Abú Zabí tento týden, ani jeho sliby Spojeným státům ho nezastavily v pokračování teroru proti obyčejným lidem v nejkrutější zimě," uvedl šéf ukrajinské diplomacie Sybiha.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že se obrátil na šéfa Kremlu Putina, aby ruská armáda kvůli mrazu na týden přerušila útoky na energetickou infrastrukturu v Kyjevě i v jiných ukrajinských městech. Moskva přerušení útoků podle něj slíbila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že ruská armáda za uplynulý den útočila na energetické objekty v místech u fronty a u hranic, cílené údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepodnikala.
V pátek ukrajinský prezident uvedl, že pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku. Rusko uvedlo, že příměří ohledně útoků na energetiku skončilo v neděli, zatímco podle Ukrajiny má trvat týden, počínaje pátkem 30. ledna, napsala dnes agentura Reuters.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už takřka čtyři roky, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku Ukrajinců, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a vody.