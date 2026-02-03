Bývalý ministr zahraničí Lipavský se stal podporovatelem ODS
Bývalý ministr zahraničí a nynější poslanec za občanské demokraty Jan Lipavský se stal podporovatelem ODS. Nejde o členství, ale o formu dobrovolného zapojení do pomoci straně. Předseda ODS Martin Kupka na konci ledna řekl, že Lipavský zvažuje vstup do strany.
"Zmáčkl jsem Kupkovo modré tlačítko," napsal Lipavský na síti X. Na dotaz následně specifikoval, že chtěl upozornit na registrační formulář pro příznivce. "Ten jsem taky vyplnil," uvedl. "Ohledně členství není žádný překotný vývoj, soustředím se na práci ve Sněmovně a seznamuji se s členy," dodal.
Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do Sněmovny byl Lipavský zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů. Volby vyhrálo hnutí ANO, které utvořilo vládu s SPD a s Motoristy.
Podporovatelem ODS se může podle webu strany stát kdokoli, kdo chce pomoci. Zapojit se může podle svým možností a preferencí fyzicky či on-line. Míru zapojení si každý podporovatel určuje sám.