Fond obdržel od EU potvrzení o správném postupu při obnovení dotací Agrofertu
Státní zemědělský intervenční fond obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise informoval také Deník N. Agrofert v reakci napsal, že informace o potvrzení správnosti postupu pro něj není překvapující.
Fond zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů. Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však EK v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.
"DG Agri dnes v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio)," uvedl fond v tiskové zprávě..
"Vždy jsme postupovali a postupujeme v souladu se zákonem. Již výsledky právních analýz poskytovatelů veřejných podpor potvrdily, že vlastnické uspořádání společnosti Agrofert umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v ČR," uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Evropská komise poté, co fond začal dotace znovu vyplácet, zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace o opatřeních přijatých v souvislosti se zabráněním Babišovu střetu zájmů. Dopis se týká i zemědělských dotací. Zemědělský fond nyní upřesnil, že dopis je pouze pracovní komunikací.
Kvůli střetu zájmů premiéra Babiše podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Představitelé opozičních Starostů a nezávislých (STAN), Pirátů či TOP 09 už dříve avizovali svolání mimořádné schůze. Ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) vyzývali, aby jeho úřad přestal Agrofertu vyplácet dotace, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů Babiše Evropská unie neodmítne proplácet. Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil SZIF holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.