Zelenskyj se setkal s Trumpem, mluvili o licencích na výrobu střel do systému Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.
"S prezidentem jsme prodiskutovali licence na produkci střel do Patriotů a několik dalších návrhů, které by mohly pomoci. Hovořili jsme také o diplomacii - je důležité, aby byl diplomatický proces znovu oživen," uvedl po jednání Zelenskyj na síti X, kde vyjádřil Spojeným státům vděčnost za podporu v obraně jeho země před ruskou ozbrojenou agresí.
Podle agentury Reuters se před jednáním očekávalo, že Zelenskyj požádá Trumpa o pomoc při navýšení kapacit ukrajinské protivzdušné obrany i dokončení dohody týkající se amerického nákupu ukrajinských dronů. Trump dal Zelenskému na nedávném summitu NATO v Ankaře slib ohledně poskytnutí licence na výrobu střel do systému Patriot.
SDoukromá schůzka byla bez přítomnosti médií. Podle agentury Reuters je Zelenského návštěva příležitostí vyjednat posílení americké vojenské podpory Ukrajině v době, kdy jsou vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem vřelejší než v předchozích měsících.
Ukrajinský prezident se po schůzce zúčastní pietního obřadu za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl Trumpovým spojencem a zároveň velkým zastáncem vojenské pomoci Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské agresi. Graham se Zelenským setkal v Kyjevě pouhý den před svou smrtí. Zelenskyj dnes Grahama označil za "skutečného přítele" Ukrajiny.