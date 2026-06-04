Odbory na Úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku kvůli Babišově přesouvání pracovníků na ministerstva
Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agend, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě.
S vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha se odboráři setkali ráno, z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nelze změnit. Bartha ČTK dopoledne sdělila, že většina kritiky převodu agend je neopodstatněná a oficiální přesuny pracovníků na jednotlivá ministerstva jsou už v běhu, podepíší se v těchto dnech.
čtk, tb