Čínští špioni naoko nabízí práci evropským vojákům nebo akademikům, tahají z nich citlivé informace
Čínští agenti se vydávají za náboráře a lákají ze zájemců o práci citlivé informace, varovala podle agentury AFP aliance zpravodajských služeb anglojazyčných zemí označovaná jako Five Eyes. Čínská vojenská zpravodajská služba inzeruje falešné pracovní pozice, jako je analytik zahraniční politiky nebo bezpečnostní analytik, na různých platformách, včetně sítě LinkedIn. Aliance sdružuje rozvědky USA, Británie, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady.
Čínská rozvědka se zaměřuje zejména na osoby s bezpečnostní prověrkou, vojenský personál, novináře a akademiky. Vojáci mohou být dotazováni například na svou roli v jednotce a její aktivity nebo na vojenskou základnu či námořní plavidlo, na nichž sloužili.
Agenti asijské země, kteří se vydávají za zaměstnance soukromých konzultačních společností či think-tanků sídlících mimo Čínu, podle Five Eyes vyvíjejí při pohovoru na kandidáty tlak, aby prozradili neveřejné informace. Jedním ze způsobů, jak informace získávají, je zadání úkolu napsat zprávu na různá témata.
Za předání citlivých informací získají zájemci o práci od několika set do několika tisíc dolarů. Čím citlivější informace, tím vyšší částka, dodává aliance zpravodajských služeb. I když žadatelé o práci nemají přístup k utajovaným informacím, i ty neutajované mohou být pro vládu v Pekingu užitečné, uvádí Five Eyes.
"Některé typy dat mohou ohrozit životy vojáků na frontě nebo jiného personálu, oslabit naši ekonomickou prosperitu a umožnit zasahování do našich demokratických procesů," napsala Five Eyes. Zároveň dodala, že ti, kteří na podvod naletěli, byli následně trestně stíháni, ztratili zaměstnání nebo přišli o bezpečnostní prověrku.
čtk, tb