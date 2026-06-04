Prezident se zúčastní pondělní schůze vlády
Prezident republiky Petr Pavel se v pondělí dne 8. června 2026 zúčastní schůze vlády. Informoval o tom odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky. Premiérovi to hlava státu sdělila v pondělí 1. června. Důvodem účasti prezidenta na zasedání vlády je záměr projednat koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš s Pavlem se už několik měsíců přou, zda se hlava státu zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Prezident, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí. Babiš už dřív řekl, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet.