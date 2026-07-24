UNESCO zařadilo část Západního břehu a jih Libanonu na seznam světového dědictví, Izrael, který tamní území okupuje a vyvlastňuje, protestuje
Výbor UNESCO dnes zařadil významné archeologické naleziště Sebastíja na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a několik hradů v jižním Libanonu, včetně pevnosti Beaufort, na seznam světového dědictví, uvedla agentura AP. Stalo se tak navzdory námitkám Izraele, který výbor naléhavě vyzýval, aby žádosti o zápis těchto památek zamítl. Izraelské ministerstvo zahraničí nominaci označilo za "zneužití kulturního dědictví jako zbraně".
Členové výboru UNESCO se na zasedání v jihokorejském městě Pusan rozhodli zařadit archeologické naleziště Sebastíja ležící na Západním břehu a pět hradů v libanonské oblasti poblíž hory Ámil jak na seznam světového dědictví, tak na seznam světového dědictví v ohrožení.
Městečko Sebastíja leží na kopci asi deset kilometrů severozápadně od Nábulusu a je známé pod označením starověkého Samaří, hlavního města biblického Izraelského království. Archeologické pozůstatky v této oblasti pokrývají období z doby železné, římské, byzantské a islámské. Podle křesťanské a islámské tradice tu byl pohřben Jan Křtitel.
Návrh na zařazení tohoto města na seznam světového dědictví palestinská delegace poprvé předložila v roce 2012. V návrhu uvádí, že lokalita zůstává pod izraelskou kontrolou z velké části nevyužita a vyžaduje větší ochranu.
Děje se tak v době, kdy Izrael, jenž neuznává palestinský stát, podniká kroky směřující k vyvlastnění rozsáhlých palestinských území v okolí této lokality.
"Celistvost lokality je v současnosti ohrožena plánem vyvlastnění, jehož cílem je rozdělit tuto památku a zřídit národní park Samaří," uvedlo UNESCO.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar odsoudil toto rozhodnutí jako pokus o "přepisování historie" a "vytváření zcela falešného příběhu, který vymazává a popírá vazbu židovského národa na tuto zemi".
Výbor UNESCO na seznam zařadil také pět hradů ležících na jihu Libanonu, který Izrael pravidelně bombarduje. Pevnosti pocházející z 12. století strategicky ční na libanonských kopcích a za izraelských útoků utrpěly značné škody. Jak podle agentury AFP uvedl libanonský ministr kultury Ghassán Salamé, pevnosti jsou zjevně v ohrožení, přičemž tři z nich se nacházejí pod izraelskou okupací. Mezi památky patří také známá křižácká pevnost Beaufort, kterou Izrael na konci května obsadil. Naposledy tam měla izraelská armáda základnu v roce 2000.
Izraelské ministerstvo zahraničí též vzneslo námitky na zařazení hradu Beaufort na seznam světového dědictví. Ministerstvo podle AP tvrdí, že libanonská militantní skupina Hizballáh proměnila tuto oblast ve "vojenskou pevnost."
Izrael v roce 2019 vystoupil z UNESCO s tím, že organizace je vůči němu předpojatá a bagatelizuje jeho historické vazby na Svatou zemi.
čtk, tb