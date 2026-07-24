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11:09

Čína, jako odvetu ze unijní balík sankcí proti Rusku, který se dotýká i jejích firem, sama sankcionuje 14 firem z EU.

Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Těmto subjektům, mezi nimiž figuruje například německý zbrojní a strojírenský koncern Rheinmetall AG a polská technologická společnost Vigo Photonics S.A., Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům. Informovala o tom agentura Reuters.

Tento krok Peking učinil v reakci na nejnovější, 21. balíček sankcí proti Rusku, který ve čtvrtek podpořila EU. Sankce se dotkly 14 podniků z pevninské Číny a Hongkongu, uvedlo dnes čínské ministerstvo obchodu.

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