Soud dnes rozhodne, zda jsou Českoslovenští vojáci v záloze podporovatelé terorismu
Pražský městský soud dnes vyhlásí rozhodnutí v případu proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír, která čelí stíhání za podporu terorismu. Obžaloba usiluje o zrušení domobraneckého spolku, pro tři jeho představitele či sympatizanty pak navrhla desetileté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Všichni čtyři obžalovaní lidé i spolek se domáhají zproštění viny.
Desetileté odnětí svobody žádá státní zástupce pro šéfa spolku Ivana Kratochvíla, pravoslavného kněze Přemysla Hadravu a důchodce Vladimíra Štádlera. Pro zbývající obžalovanou, velitelku štábu spolku Andreu Krulišovou, požaduje šest let a osm měsíců za mřížemi. U Kratochvíla, který je podplukovníkem ve výslužbě, dále obžaloba navrhla trest ztráty vojenské hodnosti a peněžitý trest ve výši 100.000 korun. Stejnou částku má zaplatit i Štádler, tomu mají navíc podle návrhu propadnout nelegálně držené zbraně a střelivo, stejně jako střelivo Hadravovi.
Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, a to s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v ČR. Kratochvíl, Krulišová, Hadrava i samotný spolek proto čelí obvinění z podpory a propagace terorismu spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Kratochvíl, Hadrava a Štádler se zodpovídají také z financování terorismu, protože údajně posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků v řadách vojensky organizovaných jednotek tzv. Doněcké lidové republiky. Hadrava a Štádler jsou stíhaní také za nedovolené ozbrojování a Kratochvíl rovněž za nakládání s dětskou pornografií.
čtk, tb