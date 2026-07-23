A volby v Berlíně by výhrala - AfD
Volby v německém hlavním městě Berlíně by nyní vyhrála Alternativa pro Německo (AfD). Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Insa. Podle něj by dostala strana 19 procent hlasů. Na druhém místě by se umístily konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) a postkomunistická Levice. Průzkumy předpovídají výhru AfD, kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, i v dalších dvou spolkových zemích, v nichž se bude v září volit.
Berlín je německým hlavním městem a zároveň jednou ze 16 spolkových zemí. V současnosti mu vládne koalice CDU a sociálních demokratů (SPD). Volby do berlínské Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. září.
Podle průzkumu agentury Insa by AfD nyní získala 19 procent hlasů. Poprvé se tak v některém z průzkumů dostala na první příčku. CDU současného primátora Kaie Wegnera a strana Levice by dostaly shodně 18 procent, strana Zelených 16 a SPD 13 procent hlasů. Další strany by se do zemského parlamentu nedostaly. CDU, SPD, Zelení i Levice odmítají s AfD spolupracovat.
AfD je v současnosti největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Současné průzkumy jí připisují 26 až 29 procent, a volby by tak nyní vyhrála.
Loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že návrh na zákaz strany by měl u ústavního soudu naději na úspěch.
Preference stran, které se ucházejí o křesla na berlínské radnici, jsou značně vyrovnané. Průzkum agentury Infratest Dimap z počátku července připisoval vítězství v hlavním městě straně Levice s 20 procenty, AfD by podle něj skončila s 18 procenty až třetí za CDU. Mezitím ovšem rezignoval na místo v čele kandidátky CDU primátor Wegner. Učinil tak kvůli kritice, které čelil za způsob, jakým řešil krizi po lednovém žhářském útoku, který připravil o elektřinu 100.000 lidí. To mohlo preferencemi zamíchat.
Kromě Berlína se v září budou v Německu konat ještě další dvoje zemské volby: v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Podle průzkumů je vyhraje v obou případech AfD, v Sasku-Anhaltsku by dokonce mohla získat většinu v zemském sněmu a sestavovat vládu.
čtk, tb