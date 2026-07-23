Americký kongres schválil rekordně vysoký obranný rozpočet
Americká Sněmovna reprezentantů ve středu těsnou většinou schválila návrh obranného rozpočtu v rekordní výši 1,15 bilionu dolarů (24,4 bilionu Kč). Návrh rovněž zahrnuje ustanovení o užší spolupráci Pentagonu s Izraelem či přejmenování amerického ministerstva obrany na ministerstvo války. Opatření navzdory výhradám demokratů prošlo dolní komorou Kongresu v poměru 216 ku 212 hlasům. Píší o tom agentury Reuters a AP.
Zákon o obranné politice označovaný zkratkou NDAA je schvalován každý rok a bývá popisován i jako obranný rozpočet na příští finanční rok. Schválení zákona, který většinou podporují republikáni i demokraté, je obecně považováno za nevyhnutelné.
Demokratům se však tentokrát nelíbí enormní výše rozpočtu, zatímco vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa podniká škrty v programech sociálního zabezpečení. Rovněž se stavějí proti válce s Íránem, která je mezi Američany nepopulární a podle ministerstva obrany Spojené státy doposud stála 37,5 miliardy dolarů (asi 795 miliard Kč).
Republikáni tvrdí, že výdaje na obranu přesahující bilion dolarů jsou nezbytné k podpoře armády ve válce s Íránem, financování vývoje systémů protivzdušné obrany a nákup dalšího vojenského vybavení. Rovněž je podle nich potřeba k zajištění odměn pro vojáky v podobě zvýšení platů až o sedm procent a výstavby kasáren či rodinných bytů.
Zákonodárce z Demokratické strany rovněž znepokojilo ustanovení o zásadním rozšíření spolupráce mezi USA a Izraelem v oblasti vojenských technologií. Mnoho Američanů, zejména v řadách levice, volá po omezení americké vojenské pomoci Izraeli kvůli velkému počtu civilních obětí jeho útoků na Pásmo Gazy.
Návrh zákona rovněž zakazuje poskytování zdravotní péče související s genderovou identitou v rámci vojenského zdravotního programu TRICARE. Příslušníkům armády také usnadňuje nosit na vojenských základnách svoje vlastní zbraně, o což se zasazoval ministr obrany Pete Hegseth.
Bílý dům ocenil výši výdajů i přejmenování ministerstva obrany na ministerstvo války v návrhu schváleném Sněmovnou reprezentantů. Přejmenování ministerstva podle něj vyjadřuje "ochotu bojovat ve válkách a vítězit v nich ve jménu naší země".
Trump loni podepsal výnos, jímž nařídil přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. Změnu však musí oficiálně schválit Kongres. Jeho rozpočtový úřad odhaduje, že přejmenování by mohlo daňové poplatníky stát až 125 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč).
Svou verzi návrhu NDAA by měl nyní schválit Senát. Obě komory poté budou hlasovat o konečné verzi.
Sněmovna reprezentantů ve středu také schválila republikány předložený návrh dalšího financování války s Íránem a jiných Trumpových priorit ve výši 95 miliard dolarů (dva biliony Kč). Výsledek hlasování byl 216 ku 214, k demokratům v opozici se přidali dva republikáni a jeden nezávislý kongresman.
Balíček, o kterém nyní bude hlasovat Senát, vyčleňuje 60 miliard dolarů pro Pentagon a 13 miliard dolarů na další oblasti národní bezpečnosti. Dvanáct miliard dolarů má jít na pomoc zemědělcům, které zasáhla Trumpova globální cla. Deset miliard dolarů je určeno na změny volebního zákona, o které Trumpovi republikáni usilují prosazováním kontroverzního návrhu zákona na ochranu způsobilosti amerických voličů (SAVE Act). Jeho přijetí by mimo jiné znamenalo povinnost prokázat americké občanství při registraci k hlasování ve volbách a podle demokratů by znemožnilo milionům Američanů volit.
čtk, tb