Novináři vyzývají kolegy, aby se na večeři s Trumpem postavili jeho útokům na média
Stovky současných a bývalých novinářů a osm skupin zasazujících se za svobodu médií vyzvalo sdružení korespondentů Bílého domu, aby se na páteční slavnostní večeři postavili útokům administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na média. Večeře se uskuteční v novém termínu, jelikož původní akci v dubnu přerušil útok.
"Naše poselství Asociaci korespondentů Bílého domu je nyní naléhavější než kdy jindy: důrazně se před prezidentem postavte za svobodu tisku, veřejně braňte novináře, na které útočí, a slibte, že budete odolávat soustředěnému úsilí jeho administrativy o podkopání prvního dodatku," uvádí dopis s odkazem na část ústavy, která se týká mimo jiné svobody tisku.
Večeře v novém termínu se uskuteční v pátek v hotelu Waldorf Astoria, dříve Trump International Hotel. Akce, na níž prezident potvrdil svou účast, bude mít méně hostů než v dubnu a budou zavedena přísnější bezpečnostní opatření. Večeře se koná v novém termínu poté, co ji v dubnu zkrátil útok.
Slavnostní setkání novinářů a politiků ve Washingtonu bylo 25. dubna přerušeno poté, co muž v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi, později identifikovaný jako Cole Tomas Allen, zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v hotelu Washington Hilton, kde se večeře konala. Útočníka tehdy zastavila tajná služba, jeden z jejích agentů byl postřelen. Podle obžaloby Allen naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády, kteří se akce účastnili. Trump, první dáma Melania Trumpová i ostatní byli z akce bezpečně odvedeni.
Dopis, který připravila bývalá korespondentka ABC News Lisa Starková a producent Ian Cameron, zmiňuje zejména nedávné předvolání ministerstva spravedlnosti adresovaná novinářům deníku New York Times, kteří informovali o bezpečnostních obavách ohledně letadla Air Force One, které prezidentovi daroval Katar.
Mezi dalšími předvolanými k předložení telefonních záznamů novinářů se ocitla dokonce i matka jednoho z reportérů a dva partneři, poznamenala agentura AP. Nový dopis navazuje na podobný dopis zaslaný před dubnovou večeří a uvádí, že se útoky vlády na novináře a svobodu tisku od té doby zhoršily. Dopis rovněž zmiňuje Trumpovy výhrůžky, že odebere licence vysílacím stanicím, "které odmítají vyhovět jeho požadavkům".
"Považujeme za pokrytecké oslavovat první dodatek před mužem, který jej neúnavně napadá," uvádí se v dopise s tím, že vyzývá sdružení korespondentů, aby z pódia odsoudilo "kroky této vlády a zavázalo se bojovat proti všem pokusům této vlády o podkopání tohoto základního pilíře fungující demokracie". K dopisu se připojilo osm skupin za svobodu tisku, včetně sdružení černošských novinářů a žen v žurnalistice, a zhruba 520 jednotlivců, zejména bývalých novinářů. Většina z nich podepsala i dubnový dopis.
Trump uvedl, že se páteční večeře zúčastní, a označil rozhodnutí akci uskutečnit za "znamení síly a statečnosti" s tím, že nelze "dovolit, aby šílenci měnili náš způsob života".Dodal, že se ještě nerozhodl, zda pronese původní projev, v němž se chystal ostře zkritizovat některé novináře.