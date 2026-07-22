Rubio jednal o návštěvě čínského prezidenta v USA
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se svým čínským protějškem Wangem I mluvil o zářijové návštěvě čínského prezidenta ve Spojených státech nebo o obchodních záležitostech. Vyjádřil se také ke vztahům Číny s Filipínami a Japonskem a k situaci okolo Tchaj-wanu.
Oba vrcholní diplomaté jednali ve filipínské Manile, kde se koná summit ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Rubio Reuters řekl, že obě strany mají mezi sebou rozdíly, ale že jejich úkolem je tyto rozdíly zvládnout, a dodal, že jsou oblasti, kde mohou spolupracovat. Uvedl také, že mluvili o obchodních otázkách týkajících se Číny, i o činnosti dvoustranné obchodní komise.
Summit bloku se koná v době globální nestability, kdy válka na Blízkém východě, zahájená únorovými údery USA a Izraele na Írán, narušuje světový obchod a způsobuje ekonomické napětí v celé Asii. Rubio v této souvislosti řekl, že nic z toho, co Čína udělala, nezměnilo průběh konfliktu, ačkoli podle něj Peking v některých případech v otázce Íránu projevil ochotu ke spolupráci.
Panuje také napětí mezi Čínou a Japonskem, jehož premiérka loni v listopadu řekla, že by její země mohla v případě možného čínského útoku na Tchaj-wan přijít tomuto ostrovu na pomoc. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území. Rubio tento "znepokojivý trend" mezi oběma zeměmi podle agentury Kjódó "vnímá s obavami". Na otázku ohledně nedávného vyslání čínských hlídkových plavidel do vod v blízkosti Tchaj-wanu Rubio zase odpověděl, že USA s těmito kroky "samozřejmě" nesouhlasí.
Rubio se ve čtvrtek v Manile setká s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, s nímž by mohl jednat o válce na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump, který v polovině května navštívil Peking, by mohl přivítat svůj čínský protějšek v Bílém domě na konci září. Média dříve uváděla 24. září, Čína nicméně Siovu návštěvu zatím nepotvrdila. Napjaté vztahy mezi USA a Čínou se stabilizovaly díky dočasnému obchodnímu příměří, na němž se Trump se Sim dohodli loni v říjnu.
Zkomplikovat by je ale mohla Trumpova obvinění z čínského vměšování do amerických voleb. Peking je po prezidentově projevu, proneseném v noci na pátek, označil za zcela smyšlená s cílem očernit Čínu. Rubio o tomto tématu s Wangem nemluvil.