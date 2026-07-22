Macinka sdělil ruské velvyslankyni, že válku je třeba ukončit
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni v ČR Anně Ponomarjovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoli vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže, ke konci války povedou pouze konkrétní kroky, které obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně ve vyjádření na facebooku. Vysvětlování podle něj nezmění nic na tom, že válku vede Rusko na ukrajinském území. Na schůzce se ohradil i proti bombardování civilistů v ukrajinských městech.
"Vážná diskuse o příčinách konfliktu má být vedena, ale až poté, co utichnou zbraně. Jsem přesvědčen o tom, že i vůle naslouchat pak bude větší," napsal Macinka. Je zároveň přesvědčen, že Rusko v pátém roce konfliktu není v žádném případě bezpečnější, než bylo před jeho zahájením. "Toho si musí být vědomi i ti, kteří v roce 2022 dávali rozkaz k překročení hranic. Stejně jako si musí být vědomi i toho, že vztahy Ruska s celou Evropou se dramaticky zhoršily," podotkl.
Ministr rovněž uvedl, že podpořil diplomatické kroky Spojených států a vyslovil se pro to, aby současného vyrovnání sil na frontě bylo využito alespoň k nalezení příměří. "I Evropa je připravena se na hledání mírového řešení podílet. Je proto na Rusku, aby dalo zřetelně najevo, že si mír opravdu přeje," dodal.
Ponomarjovová oficiálně zahájila své působení v Česku na konci června, kdy na Pražském hradě předala pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. V Praze vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci.
Macinka ke schůzce uvedl, že i přes napjatou mezinárodní situaci byl schopen s velvyslankyní nalézt klidný a důstojný tón pro diskusi. V bilaterální rovině toho podle něj ale vzhledem k současnému kontextu není mnoho, co se dá dělat, s výjimkou standardních technických záležitostí.
Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Následovalo vzájemné vyhošťování diplomatů, které pokračovalo po ruské invazi na Ukrajinu před více než čtyřmi lety.