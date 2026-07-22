Američané letos získali z prodeje venezuelské ropy už přes 13 miliard dolarů
Američané letos získali z prodeje venezuelské ropy zatím přes 13 miliard dolarů, vyplývá z výpočtů britského deníku Financial Times. Není ale jasné, kam peníze směřovaly, píše list. Spojené státy v lednu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a na jeho místo dosadily jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezu. Zároveň zrušily některé sankce uvalené na venezuelský ropný průmysl a převzaly dohled na vývozem venezuelské ropy.
Příjmy z prodeje ropy tvoří zhruba čtvrtinu HDP Venezuely. Očekávalo se, že zmírnění sankcí výrazně podpoří ekonomiku, která se nacházela v krizi už dávno před ničivými zemětřeseními z minulého měsíce. Šest měsíců poté, co Spojené státy převzaly kontrolu nad venezuelskou ropou, však ekonomové uvádějí, že známky oživení venezuelského hospodářství jsou poměrně nevýrazné. To může podle listu naznačovat, že Washington veškerý výnos z prodeje ropy zpět do Caracasu neposílá.
"Trumpova intervence ve Venezuele byla od samého začátku motivována ropou, mocí a korupcí, přičemž Trumpova administrativa ovládá miliardy dolarů z příjmů z prodeje venezuelské ropy bez jakékoli transparentnosti či kontrolních záruk,“ řekl FT vlivný opoziční člen amerického Kongresu Joaquin Castro z Demokratické strany. Dodal, že Kongres je o celé záležitosti udržován v nevědomosti. Prezident Donald Trump je z Republikánské strany, a je tedy politickým konkurentem demokratů.
Venezuelská vláda vytvořila webovou stránku, která měla ukazovat příjmy z prodeje ropy kontrolovaného Spojenými státy. Je na ní ale jen jeden záznam o transferu 300 milionů dolarů z letošního března.
Trump krátce po lednové americké razii ve Venezuele uvedl, že příjmy z ropy bude kontrolovat sám. Lednové prezidentské nařízení pak stanovilo, že tyto prostředky budou majetkem venezuelské vlády a budou uloženy na účtech americké vlády v režimu úschovy. Americké ministerstvo energetiky však uvedlo, že prostředky "budou využity ve prospěch amerického i venezuelského lidu." Američané viní Madura z narkoterorismu.
Trump v červnu prohlásil, že Spojeným státům se díky ropě vrátily náklady na vojenskou operaci osmadvacetkrát, přičemž k vítězství ve válce s Venezuelou podle něj Washingtonu stačilo 48 minut. Americký prezident dodal, že Spojené státy nyní na venezuelské ropě také "hodně vydělávají."
Rodríguezová se po červnovém zemětřesení snažila získat přístup k prostředkům drženým mimo Venezuelu. A to včetně peněz spravovaných Mezinárodním měnovým fondem a zlata ponechávaného v sejfech britské centrální banky, než se vyřeší soudní spor.
Spojené státy vyčlenily 386 milionů dolarů na pomoc při řešení následků přírodní katastrofy. Do Venezuely také vyslaly na pomoc stovky vojáků. Americký chargé d’affaires v Caracasu John Barrett tento měsíc uvedl, že se na tyto účely uvolňují také prostředky z účtů vedených pro příjmy z prodeje ropy, konkrétní částku ale neupřesnil.